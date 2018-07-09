Английского производителя яиц осудили за мошенничество

Фермера Джеймса Гигга из графства Дорсет в Англии приговорили к условному тюремному заключению сроком на 18 месяцев за мошенничество. Мужчина поставлял в магазины яйца, которые он якобы получал от куриц на свободном выгуле (не сидящих в клетках), хотя в действительности птицы содержались в переполненном курятнике. Мошенничество Гигга оценивается в сумму от £133 тыс. ($177) до £200 тыс. ($266). Дело рассматривал суд в английском городе Тонтон. О результатах сообщает издание The Guardian.

Как постановил суд, в курятнике содержалось на 3 тыс. больше куриц, чем предписывают нормативные акты Евросоюза , поэтому яйца не могли классифицироваться как полученные от куриц на свободном выгуле. Гигг знал, что нарушает закон, и предоставил инспекторам ложные сведения и документы.

Изначально суд приговорил фермера к 12 месяцам тюремного заключения. Но по словам обвинителя Иан Фенни, во время допроса Гигг признался, что к противоправным действиям его привело отчаяние, а не жажда наживы. Суд подтвердил, что Гигг — трудолюбивый человек, живет в трейлере и с трудом зарабатывает на жизнь. Так как мошенничество не повлекло последствий для здоровья населения и фермер не пытался нажиться, суд изменил меру пресечения на условное осуждение. Как заметил Фенни, люди покупали яйца от куриц на свободном выгуле из этических соображений.

На сегодня существует два основных вида содержания кур-несушек: в клеточных батареях либо во дворах без ограждений. Первый способ часто называют жестоким и неэтичным. В США в клетке птице отводится, в среднем, 67 кв. дюймов (432 кв. см). Это меньше размера листа А4. В таких условиях птица не может расправить крылья и постепенно теряет природные навыки. Многие производители и ритейлеры из этических соображений и под влиянием покупателей отказываются от яиц, полученных в клеточных батареях.

В 2017 году в Европейском союзе насчитывалось около 390 млн куриц. Из них 54 млн (14%) находились на свободном выгуле. Такая продукция составляла 53% рынка яиц в Великобритании, 40% — в Ирландии, 21% — в Австрии, по 18% — во Франции и Германии, 15% — в Нидерландах. Нормативы ЕС допускают, что яйца могут классифицироваться как полученные от куриц на свободном выгуле, если птицы не находились под открытым небом в течение срока до 16 недель. Как правило, несушек не выпускают на волю в связи со вспышками гриппа, спровоцированными мигрирующими птицами.

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