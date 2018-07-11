Пропавшего подростка из Ставрополя нашли в Москве

Подросток, объявленный в розыск в Ставрополе, оказался в Москве, сообщили STAV.AIF.RU волонтёры «Лиза Алерт».

17-летнего ставропольца Георгия Балашова нашли полицейские. Они рассказали, что юноше ничего не угрожает, и вскоре он вернётся домой к родителям.

Напомним, Георгий ушёл из дома утром 8 июля и не вернулся. Мама подростка объявила сына в розыск на следующий день.

Также волонтёры «Лиза Алерт» сообщили, что пропавший ночью 9 июля пенсионер из Иноземцево также благополучно найден. Он жив и в безопасности.