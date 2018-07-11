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Пропавшего подростка из Ставрополя нашли в Москве
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Пропавшего подростка из Ставрополя нашли в Москве 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Подросток, объявленный в розыск в Ставрополе, оказался в Москве, сообщили STAV.AIF.RU волонтёры «Лиза Алерт».
17-летнего ставропольца Георгия Балашова нашли полицейские. Они рассказали, что юноше ничего не угрожает, и вскоре он вернётся домой к родителям.
Напомним, Георгий ушёл из дома утром 8 июля и не вернулся. Мама подростка объявила сына в розыск на следующий день.
Также волонтёры «Лиза Алерт» сообщили, что пропавший ночью 9 июля пенсионер из Иноземцево также благополучно найден. Он жив и в безопасности.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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