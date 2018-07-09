В Ставрополе разыскивают подростка 

Ставропольские полицейские разыскивают пропавшего 17-летнего Георгия Балашова. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
За помощью к полицейским обратилась мать пропавшего юноши. По её словам, школьник ушел из дома утром 8 июля и до сих пор о нем ничего не известно.
Приметы несовершеннолетнего: рост 180 см, худощавого телосложения, короткая стрижка, цвет волос — тёмно-русый.
Мальчик был одет в брюки тёмного цвета, тёмно-синюю кофту, серую футболку и чёрные туфли.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении юноши просьба сообщить в отдел полиции №2 Управления МВД России по городу Ставрополю по адресу: город Ставрополь, ул. Горького, 50, либо по телефону 8 (8652) 30-46-89 или 02 (102 — с сотового телефона, звонок бесплатный).