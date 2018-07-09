В Ставрополе разыскивают подростка

Ставропольские полицейские разыскивают пропавшего 17-летнего Георгия Балашова. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

За помощью к полицейским обратилась мать пропавшего юноши. По её словам, школьник ушел из дома утром 8 июля и до сих пор о нем ничего не известно.

Приметы несовершеннолетнего: рост 180 см, худощавого телосложения, короткая стрижка, цвет волос — тёмно-русый.

Мальчик был одет в брюки тёмного цвета, тёмно-синюю кофту, серую футболку и чёрные туфли.