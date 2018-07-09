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Реанимационные отделения московских больниц открыли для посещения родственников
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Реанимационные отделения московских больниц открыли для посещения родственников 

Rambler News Service 1 час назад
Московский департамент здравоохранения разрешил родственникам в любое время суток посещать тех, кто находится на лечении в отделениях реанимации и интенсивной терапии, пишут «Новые Известия».
По новым правилам, одновременно принимать можно будет не более двух человек, чтобы медперсонал мог оказывать больным качественную помощь.
4 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому родителям, иным членам семьи или законным представителям пациента будет предоставлена возможность посещения пациента в реанимации.
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