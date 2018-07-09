Реанимационные отделения московских больниц открыли для посещения родственников

Московский департамент здравоохранения разрешил родственникам в любое время суток посещать тех, кто находится на лечении в отделениях реанимации и интенсивной терапии, пишут « Новые Известия ».

По новым правилам, одновременно принимать можно будет не более двух человек, чтобы медперсонал мог оказывать больным качественную помощь.