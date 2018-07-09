Реанимационные отделения московских больниц открыли для посещения родственников 

Московский департамент здравоохранения разрешил родственникам в любое время суток посещать тех, кто находится на лечении в отделениях реанимации и интенсивной терапии, пишут «Новые Известия».
По новым правилам, одновременно принимать можно будет не более двух человек, чтобы медперсонал мог оказывать больным качественную помощь.
4 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому родителям, иным членам семьи или законным представителям пациента будет предоставлена возможность посещения пациента в реанимации.