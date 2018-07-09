Почему в раю Ева не родила ни одного ребенка

Всем известна фраза, которую Бог адресовал первым людям на земле. «Плодитесь, и размножайтесь» — сказал он Адаму и Еве (Быт 1:28), когда те еще обитали в раю. Тем не менее, за все время пребывания первой женщины в райских кущах она не родила на свет ни одного ребенка. Как же это произошло?

Рождение первенца

Принято считать, что первенцем Адама и Евы был будущий убийца родного брата Каин. Святитель Филарет утверждал, что появление на свет первым именно Каина можно объяснить тем, что к тому времени его родители еще не успели покаяться и раскаяться в совершенном ими грехе. Ведь на момент рождения старшего сына первые люди уже были изгнаны Богом из рая.

Тем не менее, Ева оказалась так рада ребенку, что воскликнула: «Приобрела я человека от Господа» (Быт 4, 1). Она даже назвала мальчика «приобретение». Ведь имя «Каин» именно так и переводится с еврейского. Если же Ева на самом деле обрела счастье в лице рожденного ею сына, то почему она не последовала призыву Бога «Плодитесь, и размножайтесь» (Быт 1:28) раньше, когда еще жила вместе с Адамом в более лучшем месте, то есть до изгнания из рая?

Зачатие до изгнания

В Писании сказано, что Создатель велел первым людям населить землю. «Размножайтесь» — сказал Господь (Быт 1:28). Святитель Василий Великий утверждал, что этот призыв Бога можно объяснить тем, что его «творение было направлено на многих людей», а не только на первую пару. Таким образом, получается, что Господь действительно желал, чтобы Адам и Ева производили на свет новых людей.

На самом деле трудно представить, что Адам и Ева ослушались Господа еще до появления змея-искусителя и не стали выполнять Божий завет о размножении. В противном случае об этом, скорее всего, обязательно было бы упомянуто в Библии. Вследствие чего можно предположить, что Ева уже носила под сердцем ребенка, когда Господь выгнал ее и Адама из райских кущ. Подобную версию озвучил профессор Московской духовной академии отец Андрей Кураев в интервью « Российской газете » (№ 6172).

Недолгая жизнь в раю А как же быть с тем, что слова о возникновении близких отношений между первым мужчиной и первой женщиной в Писании идут сразу после упоминания об изгнании: «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала» (Быт.4:1)? Многие толкователи считают, что данное предложение следует понимать в прошедшем времени, то есть «познание Евы» предшествовало уходу людей из рая. Об этом также рассказал Андрей Кураев на страницах издания «Российская газета».

Тем не менее, ни в одном из религиозных текстов не указано точного количества дней, месяцев или лет, в течение которых Адам и Ева проживали в раю. Это связано с тем, что время в раю не существовало в принципе. Именно времени человечество обязано наличием смерти, о которой все созданные Богом животные и растения поначалу даже подозревали. Так святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: «Растения не были подвержены ни тлению, ни болезням; и тление, и болезни, и самые плевелы явились после изменения земли вслед за падением человека». Игнатию вторил и Феофан Затворник: «… быв создана нетленною, по причине грехов человеческих сделалась тленною, ибо и мы из нетленных сделались тленными». [С-BLOCK]

Выходит, что определить точный срок пребывания Адама и Евы в раю не представляется возможным. Однако если предположить, что первые люди последовали завету божьему о размножении и зачали ребенка еще до изгнания, то Ева не родила сына в раю только потому, что она ушла оттуда вместе с Адамом уже через несколько недель. Выходит, что первые люди жили в раю совсем недолго, по крайней мере, меньше 9-ти месяцев.