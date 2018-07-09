Подросток из Новосибирской области ушел в турпоход и пропал в горах Сочи

В Краснодарском крае продолжаются поиски без вести пропавшего на отдыхе школьника из Новосибирской области.

Как сообщают «Вести. Новосибирск», 13-летний подросток из Усть-Таркского района НСО гостил в Краснодарском крае у родственников. В начале июля он отправился в горный поход вместе с друзьями, и 3 июля отстал от группы и потерялся.

Ребенка седьмые сутки ищут спасатели и волонтеры, в поисках задействовано более 130 человек. Местность осматривают в том числе с помощью вертолёта, квадроциклов, кинолога.

Родители мальчика тоже прибыли на место поисков. Но пока удалось обнаружить только рюкзак пропавшего школьника — он был неподалеку от местности, по которой проходил маршрут.