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Подросток из Новосибирской области ушел в турпоход и пропал в горах Сочи
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Подросток из Новосибирской области ушел в турпоход и пропал в горах Сочи 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Краснодарском крае продолжаются поиски без вести пропавшего на отдыхе школьника из Новосибирской области.
Как сообщают «Вести. Новосибирск», 13-летний подросток из Усть-Таркского района НСО гостил в Краснодарском крае у родственников. В начале июля он отправился в горный поход вместе с друзьями, и 3 июля отстал от группы и потерялся.
Ребенка седьмые сутки ищут спасатели и волонтеры, в поисках задействовано более 130 человек. Местность осматривают в том числе с помощью вертолёта, квадроциклов, кинолога.
Родители мальчика тоже прибыли на место поисков. Но пока удалось обнаружить только рюкзак пропавшего школьника — он был неподалеку от местности, по которой проходил маршрут.
На сайте СУ Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщается, что 7 июля было Сочи возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения новосибирского подростка подростка во время турпохода. Поиски продолжаются.
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