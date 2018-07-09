Ещё
Отец обнаружили длинный список порно на компьютере и разочаровался в сыне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отец обнаружили длинный список порно на компьютере и разочаровался в сыне 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Новозеландец взял ноутбук своего сына и обнаружил в истории интернет-браузера множество страниц сайта PornHub. Не зная, как поступить в такой ситуации, он поспешил обратиться за советом у пользователям Facebook. На пост обратило внимание издание The New Zealand Herald.
Отец подростка поднял тревогу, когда понял, что его сын смотрит порно регулярно. Он пожаловался на поведение ребенка подписчикам. «Вот что плохого в технологиях! Просто посмотрите на историю 13-летнего мальчика, гребаный ад! Есть среди ваших мальчиков кто-то настолько же плохой? Этот список длится годами», — написал он. В финале новозеландец спросил, неужели это нормально для каждого человека, у которого есть гаджет.
Пост мужчина сопроводил скриншотом, где было видно, что за один день его сын просмотрел не менее восьми различных роликов, включая секс-видео с участием Шакиры, Рианны и Ники Минаж.
Многие родители поспешили поддержать мужчину. Один из комментаторов заявил, что его 11-летняя дочь нашла в сети порно и посмотрела его, как только кто-то в школе рассказал ей о его существовании. Некоторые выразили обеспокоенность психологическим состоянием сына автора поста. По их мнению, его страсть к эротическим видео может испортить ему будущие отношения.
Один из подписчиков заявил, что влияние порнографии на нынешних мальчиков столь велико, что в будущем он специально заведет чат со своей дочерью, где она могла бы с ним обсудить любую ситуацию, в которой она почувствует себя некомфортно.
Детский и семейный психолог Дэвид Стеббинг (David Stebbing) в комментарии The New Zealand Herald отметил, что увеличение доступа детей к порнографии действительно меняет сексуальное поведение подростков и может исказить их представление об отношениях.
В апреле организация Culture Reframed опубликовала исследование о растущей зависимости подростков от эротического контента. Тогда сообщалось, что средний возраст ознакомления с порно приблизился к 11 годам.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Страхолюдины»: Бородина высказалась о поклонниках26
«Глаза неживые»: Пугачеву сравнили с мумией58
Чехова едва прикрыла грудь руками17
Что нужно знать о типах ягодиц4
«Он не платит ни за что, я тяну на себе всю семью»67
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
01:00
Россиян возмутил снимок Серябкиной
Звёзды
00:53
Чехова едва прикрыла грудь руками
Звёзды
03:55
Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы
Звёзды
05:41
Привычки, из-за которых вы не худеете
Здоровье Психология
05:03
Названы признаки серийного убийцы
Психология
04:20
Что не знают о себе девушки
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение