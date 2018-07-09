Младшая сестра Зейна Малика стала моделью

Младшая сестра Зейна Малика, 19-летняя Валия, снялась в рекламе пластиковых карт для метро и автобусов в Западном Йоркшире. Короткий ролик был опубликован в микроблоге Mcard, и, помимо девушки, в нем появились еще две местных знаменитости — фэшн-блогер Аполло Эвелин и фуд-блогер Джейми Соуден. Да-да, Валия весьма популярна в Великобритании! До Джиджи Хадид ей, конечно, далеко, но все же у девушки, которая ведет собственный блог, больше 700 тысяч подписчиков.

Кстати, у Зейна есть еще две сестры — Сафаа и Донья. Последняя работает профессиональным визажистом, и в прошлом году его семья открыла собственный салон красоты под названием Waliyha Beauty — в честь младшей дочери.

Зейн очень трепетно относится к своему семейству и со всеми поддерживает хорошие отношения. Пару лет назад он купил для своей мамы Триши большой дом: «Я и моя мама — одно целое. Она у меня действительно очень крутая. Я люблю ее, — рассказывал певец в интервью Us Weekly. — Я звоню ей постоянно и стараюсь увидеться, как только могу. Она почти все время рядом, часто мне подсказывает, подкидывает идеи».

Кажется, теперь понятно, с кем Джиджи конкурирует за внимание бойфренда… С сестрами Зейна, в частности с Валией, она общается отлично, а вот отношения с потенциальной свекровью у девушки в последнее время испортились, хотя поначалу Трише тоже очень нравилась возлюбленная сына. Теперь же она считает, что у Джиджи развратный гардероб (типичные придирки) и вообще модель пытается пропиариться за счет Зейна.

Мама Джиджи Иоланда, в свою очередь, тоже не в восторге от кандидатуры Зейна и считает идеальным кандидатом для дочери совсем другого парня, но что поделаешь… Парочка уже расставалась один раз и во второй, похоже, не собирается.

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