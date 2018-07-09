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Овечкин почтил память погибшего брата
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Овечкин почтил память погибшего брата 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Александр Овечкин привез в Москву Кубок Стэнли. Кроме официальных мероприятий хоккеист запланировал несколько дел частного характера. В их числе оказалось посещение кладбища, где похоронен его старший брат. Спортсмен отметил, что для него это очень важное событие.
Он рассказал, что полностью уверен, что Сергей Овечкин вместе с мамой его супруги Верой Глаголевой смотрят на него с небес. Он отметил, что для его родителей и его самого гибель брата в автокатастрофе стало тяжелым событием, но изменить прошлое нельзя. Спортсмен также добавил, что именно брат научил его бороться до победного конца и полностью выкладываться на льду.
Сергей Овечкин погиб в аварии, когда Александру было 10 лет.
Позже хоккеист посетил Головинский район столицы, где провел детство. Он также побывал в доме, где вырос и ему даже удалось там секунд на десять вздремнуть вместе с кубком. После ностальгической прогулки он посетил официальный обед. На нем также присутствовал премьер-министр Дмитрий Медведев, а также его звездные коллеги по цеху Вячеслав Фетисов и Александр Якушев, пишет сайт Dni.ru.
После мероприятий Овечкин посетил закрытую вечеринку, где поел черную икру прямо из хоккейного трофея.
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