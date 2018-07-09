«Талии у Полины нет совсем»: квадратная фигура Гагариной обескуражила поклонников

Полина Гагарина — обладательница стройной (быть может, даже слишком) фигуры — всегда привлекала внимание почитателей к своим округлостям. Однако на недавней фотографии от талии певицы вдруг не осталось и следа, что не могло не удивить миллионы ее поклонников.

Худосочное телосложение Полины Гагариной хоть и не давало спокойно спать многим поклонникам звезды отечественной эстрады, однако всегда неизменно демонстрировало женственность и хрупкость ее силуэта. А потому в то время как одни слезно просили Полину прекращать своё похудение, потому что уже все рёбра торчат наружу, другие почитатели в один голос заявляли, что пребывают в диком в восторге от ее форм. Однако на днях шквал лестных отзывов слегка поутих, а некоторые обыватели и вовсе заподозрили, что Полина нет-нет да корректировала свою фигуру в фоторедакторах, подрисовывая себе осиную талию, — и виной тому недавняя фотография, на которой Гагарина была совсем другой.

В чёрном купальном костюме Полина сделала селфи в зеркале ванной, и то ли неудачный ракурс, то ли звезда забыла «поколдовать» над собой, однако фигура артистки представляла собой классический прямоугольник. Огорошенные поклонники принялись пересматривать другие фотографии Гагариной, задаваясь вопросом, как это раньше они не обращали внимание на полное отсутствие талии у исполнительницы. Ведь если к ее скромным размерам груди обыватели, скрепя сердце, таки привыкли, то широкая талия и отсутствие округлых бёдер стало для многих ошеломительным открытием. «Фигура то, оказывается, не ахти, зачем показывать? Груди нет, талия куда-то делась» «Доска, намного красивее была полнее, потеряла свою индивидуальность, красоту и изгибы фигуры, когда высохла» «Худенькая, никакой формы нет, все плоско, груди нет, талии нет» «Моё мнение — мальчик! Это не женская фигура!» «Ого, я одна раньше не замечала, что талии у Полины нет от слова совсем?» «Очень не красивое тело. На ум приходит только слово „доска“. Талию забыли нарисовать?» «Полина! Вам срочно к доктору надо на уменьшение талии» «Такая страшная фигура, зачем ее показывать? В платье смотрится лучше, там эффект песочных часов создавался»

Ну а некоторые поклонники акцентировали внимание, что в последнее время певица радует всех не своим творчеством, а бесконечной чередой полуголых фотографий в бикини. Примечательно, что звезда настолько вошла в ажиотаж, что повергла в изумление своих подписчиков снимками топлес, сделанными на общественном пляже Мальдив.