Черри-томат 'Каменный цветок F1'. Ростом мал, да вкусом удал

Если вы вырастите томат 'Каменный цветок F1', то будете поражены его замечательными качествами. Этот гибрид хорошо себя покажет в квартире на окне или балконе, в бордюре у дорожки, на клумбе, в саду или огороде. Да, да!

Томат Каменный цветок F1 Описание

'Каменный цветок F1' имеет рост 35-40 см и такой же диаметр. Куст аккуратно сложен, с некрупными тёмно-зелёными упругими листьями. Во время активного плодоношения он увешан многочисленными соплодиями и впечатляет своей красотой. Растения, выращенные в доме в ёмкостях объёмом 4-5 л, имеют некоторые отличия от «уличных». Кусты пониже, диаметр кроны поменьше, не так много плодовых кистей, а помидорчики чуть помельче. Но где бы они не выращивались, плоды имеют насыщенно красную окраску и превосходный вкус. В отличие от многих томатов черри этот гибрид настолько сладкий, что создаётся впечатление, что кислоты нет совсем. Прекрасный аромат, однородная консистенция и окраска мякоти. «Домашние» томаты на 2-3 самостоятельно сформировавшихся стеблях образуют около 6-10 простых и полусложных кистей с абсолютно одинаковыми по размеру плодами. Они способны сохранять свои прекрасные качества до полного созревания последних помидорок на растении. В кистях поспевает 7-8 плотно прижатых друг к другу плодов массой около 10 г.

Кисть томата Каменный цветок F1 «Уличные» томаты выглядят значительно мощнее: у них образуется 6-8 побегов, 15-20 кистей с большим количеством плодов, зелёная масса гораздо пышнее. Кисти простые и полусложные. Как правило, рост побегов завершают полусложные кисти. В простых соцветиях от 8 до 11 цветков, в полусложных — 18-25. В простых соплодиях обычно развиваются все завязи, в полусложных без дополнительного опыления 2-4 цветка на кисти опадают. Если «домашний» томат имеет почти идеально круглую форму, то у «уличного» плодики заметно сдавлены с двух сторон, их масса около 12 г. Плоды двухкамерные, насыщенно-красного цвета, с красивым блеском, пятна около плодоножки нет. Томаты в кисти развиваются органично — набрав массу, быстро созревают все. Созревшие кисти и одиночные помидорчики очаровательны в сервировке холодных блюд и закусок.

Особенности нового гибрида

Гибрид 'Каменный цветок F1' назван так не только из-за своей красоты при созревании плодов, но и потому, что за несколько лет испытаний растения ни разу ничем не болели. Здоровье их было крепкое. Гибрид устойчив к вирусу томатной мозаики, фузариозу и вертициллёзу, прикорневой и корневой гнилям и многим другим заболеваниям томата. У «домашних» томатов к окончанию плодоношения в нижней части основного стебля отрастает 5-7 пасынков в листовых рубцах. Они до того сильны и хороши, что можно вырастить дополнительный урожай, удалив верхнюю часть над ними. Декоративность растения быстро восстанавливается, когда отрастающие пасынки подтягиваются к уровню среза стебля. Такое задержавшееся плодоношение позволяет продлить и время потребления. Если первые плоды в первых кистях, образовавшихся над 7 листом, радуют нас на 80-85 день, то последние (на пасынках) продлевают сбор вкуснейших помидорчиков на 1,5-2 месяца.

Томат Каменный цветок F1 назван так не только из-за своей красоты при созревании плодов, но и потому, что за несколько лет испытаний растения ни разу ничем не болели