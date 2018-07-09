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Аманда Сейфрид рассказала о комплексах и травле в школе
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Аманда Сейфрид рассказала о комплексах и травле в школе 

Sunmag 48 минут назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Оказывается, в школе Аманда Сейфрид была изгоем, причем по довольно странной причине: другие дети считали ее кожу слишком светлой и дразнили «поганкой» и «уродиной».
«Я ужасно комплексовала из-за этого, даже когда моя кожа со временем немного потемнела. Мне казалось, что я какая-то неправильная», — рассказала звезда в интервью Daily Mail. А ведь с детских фото, которые Аманда выложила у себя в Instagram, на нас смотрит абсолютно очаровательная белокурая девочка!
Впрочем, комплексы не помешали Аманде в 11-летнем возрасте начать карьеру в шоу-бизнесе: она переехала в Нью-Йорк, заключив контракт с одним из крупнейших модельных агентств, а четыре года спустя дебютировала в сериале «Как вращается мир». В 17 Аманда уже твердо знала: позировать фотографам — не предел ее мечтаний. Съемки в кино были куда интереснее, и карьера актрисы пошла в гору, но вот с последствиями стресса в виде обсессивно-компульсивного расстройства Сейфрид боролась еще очень долго. По ее словам, ситуация изменилась только благодаря рождению дочери Нины в марте прошлого года.
«Я готовилась к появлению ребенка и училась контролировать себя, но в моей жизни естественным образом появилось много других дел, что и притупило приступы. У меня теперь меньше времени на беспокойство и зацикливание. Произошло некоторое заземление и отрезвление».
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