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В Наро‑Фоминске отпраздновали День семьи, любви и верности
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В Наро‑Фоминске отпраздновали День семьи, любви и верности 

РИАМО 52 минуты назад
Фото: РИАМО
Праздничное мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности состоялось на площади в Наро-Фоминске, в рамках которого чествовали семейные пары, которые прожили 60,50 и 35 лет вместе, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
«Восьмого июля в Наро-Фоминске на площади Молодежная у памятника «Сердца влюбленных» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Почетным гостями праздника стали семейные пары, чей стаж семейной жизни 60, 50 и 35 лет!» — говорится в сообщении.
Юбиляры были награждены грамотами губернатора и памятными подарками, а чете Пензовых была вручена медаль «За любовь и верность».
Также в празднике приняли участие и те, кто в этот праздничный день стали новой ячейкой общества — молодожены. С приветственным словом к гостям праздника обратились заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Наталья Трофимова, председатель Совета депутатов Анатолий Шкурков и начальник Наро-Фоминского управления ЗАГС Эльвира Попова.
Торжество продолжили концертные номера творческих коллективов Наро-Фоминска.
День семьи, любви и верности празднуется 8 июля в России с 2008 года. Муромский князь Давыд Юрьевич, в монашестве Петр, и его супруга Ефросинья (Феврония), жившие, по некоторым данным, в XIII веке, были канонизированы в XVI веке. Они считаются покровителями семьи и брака.
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