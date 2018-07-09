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В Сургуте приземлилась международная кругосветная экспедиция
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В Сургуте приземлилась международная кругосветная экспедиция 

Уральский меридиан 38 минут назад
Фото: Уральский меридиан
На днях в аэропорту Боровая на Заячьем острове в районе Сургута приземлился самолёт с кругосветной экспедицией «Север Ваш». Путешественники уже полтора месяца буквально живут в небе. Компания энтузиастов в конце мая отправилась в полёт ещё в конце мая.
Конечная цель приключения Северный полюс, но в планах также побывать в 9-ти странах примыкающих к арктической зоне. Самарцы планируют побывать на Аляске, в Канаде, Гренландии, Великобритании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии.
Протяжённость маршрута впечатляет — 20 тысяч километров. Кругосветное путешествие приурочено к советской авиационной спасательной экспедиции на Чукотке. В планах участников научно-географические исследования и собир материалов для авиационного туризма по российскому Северу.
Источник фотографии: ru.apa.az
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