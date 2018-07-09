Где купить лучшие секс-товары

Для некоторых пар секс с годами перестает быть источником наслаждения и эмоциональной разрядки. Чтобы гармонизировать интимные отношения и сделать их более яркими, сексологи рекомендуют использовать игрушки для секса. Мы поговорили с руководителем компании LoveMachines о том, для чего нужна секс-атрибутика, что из себя представляют секс-машины, где их купить и как с их помощью открыть новую для себя грань сексуальности и разнообразить интимную жизнь.

Расскажите о компании? Как она развивалась? Что представляет из себя на данный момент?

Группа компаний «Аматус» открыла свой первый секс-шоп в 2002 году в одном из городов-миллионников России. Первые секс-машины, приобретенные у зарубежных производителей, мы ввели в ассортимент в 2006 году. Пообщавшись с коллегами из США и проанализировав существовавший на тот момент рынок секс-игрушек в России, мы приняли решение начать выпуск собственных секс-машин. Первая наша модель была продана в 2007 году и, к слову, она до сих пор исправно выполняет свои функции. В том же году мы открыли первый интернет-магазин, специализирующийся именно на секс-машинах и аксессуарах к ним. Затем запустили еще несколько сайтов по продаже секс-машин в России. На сегодняшний день наша компания имеет несколько направлений в России: оптовая продажа интим-товаров в России, розничная оффлайн-торговля секс-игрушками и через сеть онлайн-магазинов. На российском рынке секс-товаров мы представляем отечественного производителя, который занимается реализацией секс-машин и интим-игрушек, а также уникальных стальных БДСМ-клеток для клубов и частных игровых комнат. В 2017 году мы запустили тренинг-центр для обучения женщин сексуальным техникам, а в июне 2018 года мы открыли первый в Москве и в России шоу-рум, где выставлен весь ассортимент уникальных в своем роде секс-машин и аксессуаров. И буквально на днях мы запустили наш новый проект по прокату секс-машин в Москве. Секс-машины — дорогие, а порой очень дорогие секс-игрушки. Многие клиенты, желающие их приобрести, боятся ошибиться при выборе заказа. Поэтому до сегодняшнего дня купить секс-машину в российских секс-шопах, предварительно пощупав ее вживую, было фактически невозможно. Ассортимент секс-машин в нашем шоуруме представлен 40 моделями стоимостью от 4 до 212 тысяч рублей. Кроме того, на портале LoveMachines.ru можно приобрести и другие секс-товары, а это значит, что, придя сюда, клиент может не только протестировать любую секс-машину, но и купить ее на месте сразу с полным комплектом аксессуаров, включая насадки, лубриканты и средства по уходу за секс-игрушками. На производство какой продукции вы делаете упор? Сегодня 90% производимой нами продукции — это секс-машины с сопутствующими им аксессуарами. В оставшиеся 10% входят средства по уходу за секс-игрушками и другие интим-товары. Кстати, наш продукт — пудра Sex Toys Powder для ухода за секс-игрушками — довольно популярен и встречается на полках всех российских секс-шопов, которые заботятся о комфорте своих покупателей. В середине 2010-х годов, реализуя фаллоимитаторы марки Doc Johnson и мастурбаторы марки Fleshlight, мы столкнулись с отсутствием средства для обработки силикона, из которого изготовлены эти игрушки. За рубежом цены были бешеные, поэтому было принято решение запустить производство пудры в России. В начале 2015 года продукт поступил в продажу. Позже некоторые отечественные компании попытались скопировать нашу секс-пудру, но нам приятно, что покупатели по-прежнему отдают предпочтение нашему продукту из-за удобной крышки-сита и хорошего объема. Что такое секс-машины? Секс-машина — это секс-игрушка премиум-класса, представляющая собой электромеханическое устройство, позволяющее восполнить отсутствие сексуального партнера и разнообразить интимную жизнь. Мы проводили конфиденциальный опрос среди наших покупателей на предмет того, как изменилось качество их интимной жизни после покупки секс-машины. Выяснилось, что у 80% женщин до покупки секс-машины были проблемы с достижением оргазма. После приобретения даже недорогой модели секс-машины ситуация с оргазмом, а значит, с гормональным фоном, настроением и качеством жизни пришла в норму. Кому нужна секс-машина? Популярность секс-машин состоит в том, что их не нужно держать в руках и постоянно отвлекаться во время использования на переключение режимов или подбор угла входа. Секс-машина настраивается под любой удобный угол наклона и включается одним нажатием кнопки на пульте управления. Секс-машина позволяет внести разнообразие в сексуальную жизнь. Например, многие пары хотят попробовать секс втроем, но пустить в постель незнакомого человека им очень сложно. Секс-машина в зависимости от установленной насадки может стать тем самым третьим партнером в сексе — девушкой или мужчиной. Также машина подойдет тем людям, у которых нет постоянного партнера, кто хочет экстрима и тем, кто не может достичь оргазма. Насколько они шумные? Любая секс-машина имеет определенный уровень шума, поскольку имеет двигатель и движущиеся компоненты. Но это допустимый уровень шума, который никогда не отвлекает пользователя от главного процесса — получения удовольствия. Бесшумными являются только секс-машины «Обезьянка» и «Love Rider», поскольку они не имеют электродвигателя. Какова продолжительность одного сеанса работы с машиной? Ограничений в этом плане нет, сколько хотите получать удовольствие — столько это допустимо делать. С технической точки зрения рекомендуемое время непрерывной работы секс-машины на предельной скорости должно составлять не более 40-50 минут. При более длительном использовании секс-машины желательны кратковременные перерывы в 15-20 минут, чтобы электродвигатель мог остыть. Мощные секс-машины такие как «Цезарь», «Казанова» и «Маэстро» могут работать без перерыва до 6 часов, однако скорость при этом не должна быть максимальной. Какие секс-машины пользуются наибольшей популярностью? Наибольшим спросом в России пользуется линейка «Слайдер», переносная секс-машина, секс-машины «Стрелок», «Казанова», «Robo Fuk» и бесшумная «Обезьянка». Доставляете ли вы продукцию в другие города России? Как происходит получение товара и производится оплата? Да, мы производим доставку, причем не только по всей России, но и по всему миру. У нас есть постоянные покупатели из Германии и Прибалтики, оптовик из Израиля, клиенты в Таиланде, Китае и некоторых республиках СНГ. По нашим регионам мы отправляем товары почтой России , курьерами, экспресс-службами и транспортными компаниями. Оплата наших товаров возможна банковскими картами и наличными при получении посылки, а также перечислением через банк. Существует ли гарантия на секс-машины? Все продаваемые нами секс-машины имеют гарантию сроком на 12 месяцев. У нас есть свой сервисный центр по ремонту секс-машин, который обслуживает не только наших клиентов, но и производит платный ремонт изделий, купленных в других секс-шопах или даже за границей. В течение гарантийного срока ремонт и пересылка товаров по России для наших клиентов абсолютно бесплатны. Какие еще секс-товары пользуются популярностью у клиентов? Помимо секс-машин каждый второй клиент приобретает насадки-фаллоимитаторы с учетом своих пожеланий: размер, цвет, форма, наличие вибрации, эффект семяизвержения. Кроме того, очень популярны различные переходники-адаптеры, при помощи которых на секс-машину можно установить практически любую секс-игрушку, в том числе из уже имеющихся дома у клиента. Большой популярностью пользуются лубриканты — интимные смазки. Мы предлагаем своим клиентам широкий ассортимент лубрикантов: от недорогих Splashglide до премиум System JO, в том числе смазки с эффектом возбуждения, пролонгации полового акта и повышенного скольжения, а также сегодняшний хит-тренд — смазка, имитирующая мужскую сперму. Что скажете о современном рынке секс-товаров? Насколько ситуация изменилась с начала продажи первых секс-игрушек?

Современный рынок секс-товаров в России развивается очень быстро, но пока еще уступает по многим позициям европейскому и американскому рынкам. У меня огромное количество идей, которые еще никто не реализовал в секс-индустрии нашей страны. Надеюсь, что со временем самостоятельно или в партнерстве с кем-то эти идеи наша компания реализует в России. Если сравнивать с тем, что было в начале 90-х годов, то прогресс произошел колоссальный. К счастью, у нас уже нет в продаже желто-оранжевых фаллоимитаторов из грубой резины, хотя за границей я до сих пор встречаю такие в секс-шопах. Многие современные российские секс-шопы выглядят очень достойно как в плане ассортимента, так и в плане оформления торговых залов и проводимой работы по продвижению товаров в СМИ и сети Интернет. Клиент сегодня намного более искушенный, чем 10 лет назад. Люди активно занимаются самообразованием и приходят к нам уже не только с представлениями о желаемой секс-игрушке, но и со знанием различных аспектов интимной жизни. Они откровенно говорят о своих проблемах в сексе, что помогает специалисту глубже понять проблему и максимально точно подобрать тот продукт, который клиенту подходит лучше всего. Кого больше среди ваших клиентов, мужчин или женщин? Если говорить о статистике покупателей секс-машин, то соотношение мужчин и женщин примерно 70:30. Это неудивительно, поскольку мужчина — добытчик, в основном он распоряжается финансовыми резервами семьи и решение о покупке секс-машины зачастую принимает тоже он. Кроме того, секс-машина в упаковке может весить и 8, и 20 килограмм. Редкая женщина готова нести такой груз нежными руками. Заказать секс-машину на сайте LoveMachines.ru