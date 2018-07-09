«Краснодар» подписал форварда «Волгаря» Онугху 

22-летний россиянин прошел медобследование и подписал с «горожанами» контракт, расссчитанный до лета 2022 года. В ближайшее время Онугха будет внесен в заявку «Краснодара-2» для участия в первенстве ФНЛ.
Онугха родился в Москве, его отец нигериец, мать — русская. Путь в большой футбол Онугха начал а Пензе, подписав прошлым летом свой первый профессиональный контракт с местным «Зенитом». После полугода выступлений за команду ПФЛ он перешел в «Волгарь». Там хорошо атлетически сложенный нападающий ростом 190 см, получивший прозвище «русский Лукаку», отличился трижды в десяти играх.