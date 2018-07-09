«Краснодар» подписал форварда «Волгаря» Онугху

22-летний россиянин прошел медобследование и подписал с «горожанами» контракт, расссчитанный до лета 2022 года. В ближайшее время Онугха будет внесен в заявку «Краснодара-2» для участия в первенстве ФНЛ.