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Виталий Егоров: «Мой герой не виновник, а заложник ситуации!»
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Виталий Егоров: «Мой герой не виновник, а заложник ситуации!» 

Вечерняя Москва 24 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
19 июля в 19:00 на Домашнем вас ждет рассказ о сложных семейных отношениях, любовных треугольниках и разрушающих интригах, которые заставляют героев терять человеческий облик. Исполнитель одной из главных ролей Виталий Егоров рассказал нам о своем персонаже.
Конец 80-х, жизнь супругов Гали и Алексея и их взрослой дочери Маши идет своим чередом: наконец-то они покупают чешский гарнитур, думают о будущем дочери, у каждого свое хобби. Но тут Алексей знакомится с аспиранткой Таней. Роман мужа выбивает Галю из колеи, но беда не приходит одна — Маша сообщает, что беременна, и ребенок нежеланный… На что готова пойти главная героиня, чтобы сохранить свой уютный мир и удержать то, что ей принадлежало? Каково это, ради поставленной цели, переступать через чувства самых близких людей, разрушая их жизни?
Таня в исполнении Екатерины Тарасовой:
— Я играю любовницу Алексея Таню. Вся история мне кажется очень жестокой, но честно сказать, в современном мире мы часто сталкиваемся с такими ситуациями в семьях. Чем ближе люди, тем больнее делают друг другу. У моей героини не было цели разрушить семью. Она просто полюбила человека близкого ей по духу. Встретила, влюбилась и все. Она, как и все, хочет быть счастливой.
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