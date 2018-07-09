Восемь дружных Я: рассказ о полицейской семье Черджиевых

Разве мог подумать Заурбек Черджиев много лет назад, находясь в должности инспектора кадровой службы, что из сотен личных дел, которые попадали в его руки, одно лишь единственное метко поразит офицера в самое сердце.

Наталья пришла на службу в органы внутренних дел сразу же после окончания института. Девушка выбрала профессию полицейского неслучайно: отец Натальи — подполковник Владимир Шаров долгие годы проработал в должности начальника гражданской обороны МВД. Когда отца не стало, девушка твердо решила продолжить семейную традицию и вскоре на плечи белокурой зеленоглазой красавицы легли золотые погоны.

К своему старшему коллеге Заурбеку девушка обращалась исключительно в служебных целях, он же, загруженный работой, первое время и не замечал этих ярких, искрящихся глаз, в которых позже увидит отражение своего семейного счастья.

Вскоре волею судьбы молодые люди стали работать соседних кабинетах, тогда-то и вспыхнули между Заурбеком и Натальей настоящие чувства, которые вот уже 15 лет не позволяют погаснуть семейному очагу Черджиевых.

Быть друг другу опорой и стоять друг за друга горой — это то, чему Черджиевы учат своих детей, которых в семье шестеро. Супруги всегда мечтали о большой семье и никакие житейские трудности не развеяли желание Заурбека и Натальи стать многодетными родителями.

Часто супруги поздней ночью или под утро уходили вдвоем по тревоге. Но ни разу не возникало сомнений в том, что шестеро озорников могут ослушаться наказов родителей. Старшие помогали младшим: готовили завтрак, кормили и одевали, отводили в детский сад, а сами после торопились в школу. Дисциплина и порядок — с родителями, которые много лет посвятили службе в полиции не забалуешь. Хотя по признанию, Натальи, она никогда ни в чем не ограничивала своих детей, а взаимоотношения с ними строятся исключительно на доверии. Может именно поэтому Черджиевы всегда спокойны за своих ребят, которые еще ни разу не подвели родителей: радуют их хорошими оценками и спортивными успехами. Кроме двух малышек, которые посещают детский сад, остальные дети семьи Черджиевых занимаются в различных спортивных секциях и, непременно, мечтают покорить мировые пьедесталы. Спортивные увлечения своих детей Наталья и Заурбек активно поддерживают и стараются создать для ребят максимально комфортные условия.

Сегодня бури служебных будней в семье Черджиевых слегка поутихли: Станислав вот уже два года как ушел на пенсию в звании майора полиции, а Наталья продолжает нести службу Дежурной части УМВД России по г. Владикавказ. По ее словам, работа «сутки через трое» ее устраивает куда больше, ведь теперь появилось больше свободного времени, которое она посвящает исключительно семье.

Теперь стали возможными семейные поездки загород и вечерние прогулки. Отдохнуть друг от друга? Такого желания ни у Заурбека, ни у его супруги никогда не возникало. Но у них есть одна заветная мечта — чтобы однажды все дружных восемь «Я» семьи Черджиевых из тесной квартиры перебрались в уютный, просторный дом, где каждый находит друг в друге любовь и поддержку, средь случающихся порой ненастий.