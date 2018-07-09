Дачный участок: выбираем и устанавливаем забор

Если вы решили приобрести загородный участок и обустроить его по своему вкусу, первое, с чего придется начать — обнесение территории по периметру каким-либо видом ограждения. Разумеется, существует множество вариантов, которые ограничиваются лишь финансовыми возможностями и фантазией собственника.

Наиболее распространенными видами ограждений дачного участка являются:

— забор из камня;

— забор из профнастила;

— забор из металлической сетки (рабица);

— «живая изгородь»;

— забор из сварных панелей и т.д.

Наиболее популярным, адекватным по цене и соображениям надежности, является деревянный забор. Одно из важнейших его преимуществ — высокая экологичность, отсутствие вредных для человека и окружающей среды химических компонентов. Любые растения, цветы, кустарники будут чувствовать себя комфортно по соседству с оградой такого типа, ведь она замечательно способна пропускать воздух и солнце.

Внешне такие ограждения весьма эстетичны, и отлично гармонируют с ландшафтом. Конечно, после монтажа потребуется дополнительная обработка в виде антисептика и окрашивания, хотя иногда выдержанный стиль готового изделия позволяет обойтись одной лишь пропиткой.

Из недостатков следует отметить подверженность влаге, сырости, перепадам температуры, и, как следствие, относительно недолгий срок эксплуатации (около 8-10 лет).

Декоративные деревянные заборы имеют свою классификацию. В зависимости от их внешних параметров и конструктивных особенностей, их подразделяют на:

— плетеные заборы;

— ранчо;

— штакетные конструкции;

— частокол;

— решетчатые заборы;

— «шахматка»;

— «елочка».

Плетень — самый старый вид изгороди. Классически представляет собой туго переплетенные прутья, зафиксированные между вбитыми в землю кольями. Выглядит своеобразно и оригинально, наверно, именно поэтому не очень распространен в современном дачном строительстве, но весьма часто встречается в качестве декоративного элемента у летних кафе и ресторанов.

Ранчо — ограда открытого типа, которая, наряду с плетеным забором, тоже издревле использовалась на Руси, хоть ее название и позаимствовано из американских вестернов. Конструкционно представляет собой основу из деревянных столбов, на которые друг под другом крепятся рейлинги (брусья). Служит такая ограда скорее для разграничения территории и стилизации владений в целом, нежели для ее защиты, безопасности.

Штакетные заборы наиболее часто используются в загородном строительстве. Это так называемые «классические», «традиционные» виды ограждений. Они представляют собой конструкцию из деревянных или металлических столбов с зафиксированными на них рейками поперечного типа.

Выделяют два основных вида штакетных заборов:

— глухие ограды: доски в них располагаются вплотную друг к другу, что позволяет обеспечивать полную защищенность и приватность владельцев приусадебного участка;

— ограды с интервалами между столбами (зазорами): доски фиксируются на небольшом расстоянии друг от друга. Такой вариант более популярен за счет своей эстетичности и несколько меньшей стоимости, чем у «сплошного» забора.

Частокол — старинный вид ограждения, состоящего из плотно вбитых в землю оцилиндрованных бревен, установленных вертикально, заостренных на верхушке. Основой для данной конструкции служат металлические или кирпичные столбы, деревянные бревна. Конечно, такой забор выглядит внушительно, и отчасти даже пугающе — наверно, поэтому, его популярность в народе невысока. Однако он является наиболее неприступным для злоумышленников, поэтому имеет смысл его использовать, если есть необходимость в усиленной защите и безопасности территории.

Забор решетчатого типа устанавливается на раму, и представляет собой рейки, устанавливаемые в крестообразном друг к другу порядку. Интересен своим внешним видом, так как можно придумать и воплотить в жизнь различные декоративные узоры. Наиболее часто встречаются вертикальный, горизонтальный и узор под наклоном 45 градусов. Прекрасно пропускает воздух, создает ощущение ажурности, но несколько более сложен для монтажа, чем обычный штакетник.

«Шахматка» во многом сходна с забором из штакетника, являясь при этом более сложной в исполнении, так как рейки тут крепятся с разных сторон поперечин, строго по очереди.

Выделяют четыре вида «шахматки»:

— вертикальную;

— горизонтальную;

— сплошную;

— прозрачную.

Существенными плюсами данного вида ограждений является их прочность и эстетизм.

«Елочка» выполняется из размещенных внахлест строганных досок, между которыми устанавливаются различные калиброванные прокладки. Таким образом забор пропускает воздух и солнце, что благоприятно действует на саженцы, но при этом защищает своих владельцев от посторонних взглядов. Отличается длительным сроком эксплуатации, так как вода, не скапливаясь и не задерживаясь нигде, стекает вдоль досок.

Чтобы установить на участке деревянный забор, необходимо выполнить его замеры, посчитать количество требуемого материала, и подойти к каждому строительству индивидуально. Но всё же существует несколько общих основных этапов работ, которые выглядят примерно следующим образом:

1. Разметка участка.

2. Разметка под столбы (по натянутой бечевке или шнуру).

3. Копание ям под столбы (на глубину залегания грунта).

4. Установка столбов.

5. Крепление поперечин (штакетника) на столбы.

При внимательном отношении к установке деревянного забора, он будет служить вам верой и правдой весь срок эксплуатации.