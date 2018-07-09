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Помогите определить и вылечить заболевание огурца
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Помогите определить и вылечить заболевание огурца 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня опять проблема с огурцами, помогите! Я из СПб, погода сейчас не очень солнечная, прохладно (не выше 20 г). Огурцы посажены вместе с помидорами в теплице, которая неудачно расположена (мало солнца). Огурцы развивались хорошо, собрала кастрюльку. 10 дней назад пожелтели края, потом стал деформироваться лист, на обратной стороне на отдельных листах наблюдается «слюнявая ниточка» (простите, не нахожу других слов для описания). Подкормили микроэлементами, опрыскали гомеопрепаратами (Здоровый сад, плюс Фитоверм, плюс Экоберин и Циркон). Не помогает, урожая нет, завязи желтеют. Помогите, пожалуйста, с определением причины и методов лечения! Заранее благодарю.
лист деформируется
лист деформируется
слюнявая ниточка))
слюнявая ниточка))
совсем странный лист…
совсем странный лист…
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