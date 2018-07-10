Семьи псковских полицейских приняли участие в параде колясок

Семьи полицейских Псковской области приняли участие в параде детских колясок, посвященном Дню семьи, любви и верности, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В Опочке этот праздник прошел очень ярко, шумно и весело. На площадь Советскую выехали оригинальные транспортные средства — прогулочные коляски с малышами. Они были украшены так, будто только что сошли со страниц волшебных сказок. Кого тут только не было! «Емеля на печи», «Царевна Лягушка», герои известных мультфильмов и даже целый поезд!

Приняли участие в этом торжестве и семьи сотрудников полиции из различных служб МО МВД России «Опочецкий». Запряженная парой златогривых пони карета с маленькой принцессой — дочерью Валерия и Анастасии Тимофеевых. Стильный ретро-автомобиль с красоткой за рулем в сопровождении старшей сестренки и родителей — Натальи и Виктора Ждановых. А «Удачный урожай 2016» Виктории и Александра Корбаковых, которые оба являются стражами порядка, удивил всех очаровательными ягодками-близняшками.

Местные жители и гости города присоединялись к шумному уличному шествию и радовались вместе со всеми участниками этого представления, поздравляя друг друга с замечательным семейным праздником.