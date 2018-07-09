Как возродить былую страсть?

Алена Котович, колумнист, блогер

Маяковский когда-то написал: «Любовная лодка разбилась о быт», и при всей неоднозначности его как человека и как мужчины был прав. Миллионы семейных лодок теряются в море быта и бьются о пресные скалы рутины. Совместная жизнь — это труд, легко не бывает, но тем, кто борется за чувства, обычно воздается.

Приведу два примера с одинаковым началом, но очень разным концом:

Светка была в браке всего три года. Примерно через год семейной жизни и после рождения дочери страсть угасла, наступила просто жизнь, с готовками, уборками, плачем маленького ребенка и непримиримой свекровью. Единичные попытки со стороны Светки вернуть былую страсть со стороны мужа энтузиазма не вызвали. В первый раз она приготовила романтический ужин со свечами и встретила супруга в красивом белье с работы. Но тот даже этого не заметил, потушил свечи, поел морских гадов и лег спать. А второй раз они поехали в отпуск, оставив ребенка матери, но и там романтики не получилось. Наоборот, Светка еще больше поняла, насколько они надоели друг другу и как любовники уже не могут себя вести. В итоге развод, бороться за брак никто из них не стал.

И второй пример: Настя в браке семь лет, их отношения с мужем похожи на качели — то страсть, то быт, то скандалы, то шумные примирения, но пара расставаться не собирается. Настя родила, как и Светка, на первом году брака, а пылкость чувств у них с мужем прошла через пару лет. Настя пыталась и романтические вечера устраивать, и совместные развлечения придумывать, и белье новое покупать — бесполезно, вторую половинку ничего не заводило. И тогда Настя выбрала другую тактику — единственное решение, которое ей подсказал здравый смысл. Она просто перестала обращать на мужа внимание — дала ему свободу действий и сама занялась тем же. Стала встречаться с подругами, следить за собой, красиво одеваться, а комплекты нижнего покупать не для особого случая, а на каждый день. Перестала спрашивать совета мужа и даже стала игнорировать его мнение — в общем, превратилась в самостоятельную, привлекательную и востребованную женщину.

И что бы вы думали? Не обращать внимания на самостоятельность жены у Кости получилось ровно три месяца, а потом его начало цеплять поведение жены и чувства нахлынули вновь. Рассказывала она нам потом, что супружеское ложе в то время просто раскалилось и страсть вернулась.

Надо отдать должное Насте, она мудрая женщина и понимает, что такой фейерверк чувств не может быть постоянно — оба они дают им остыть, а потом подкидывают дровишек, и костер пылает вновь.

Вариантов реанимации отношений масса: совместные путешествия, романтические ужины и свидания, как в первые дни знакомства, недлительная разлука, изучение «Камасутры» вдвоем, посещения секс-шопа, наконец, или просто разговоры по душам.

И еще совет от моей бабули, который я не забываю никогда: «Всегда помни, если ты перестанешь смотреть на него восторженным взглядом, он этот восторженный взгляд найдет на стороне». Счастье надо строить своими руками!

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