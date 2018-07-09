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«Сходство налицо»: питомца Светланы Бондарчук признали копией своей хозяйки
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«Сходство налицо»: питомца Светланы Бондарчук признали копией своей хозяйки 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Считается, что при должной эмоциональной связи питомцы всегда становятся похожими на хозяев. И, если верить этому наблюдению, то Светлана Бондарчук души не чает в своей собачке Фанни породы лабрадудль, поскольку их сходство не заметит лишь слепой.
Фактически бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука и одна из самых стильных женщин столицы Светлана — большая любительница животных. И ранее в доме Бондарчуков проживали три собаки, одну из которых Светлана подобрала прямо с улицы. И хотя через руки знаменитости прошло немало хвостатых созданий — Светлана принимает активное участие в рекламных акциях приютов для животных и сама лично занимается поисками теплого дома для верных друзей человека — в последние месяцы настоящей любимицей модели и теледивы стала самка лабрадудля (смесь лабрадора и пуделя) по кличке Фанни.
Фотографии кудрявого животного буквально заполонили страницу Светланы, ну а поклонники, в свою очередь, с улыбкой обратили внимание на явное сходство между хозяйкой и ее четвероногим соратником. Аккуратно подбирая слова, почитатели в один голос заявили, что видят много общих нюансов между милой мордашкой Фанни и лицом Светланы. Стоит отметить, что подобным отождествлением обыватели и не думали обидеть своего кумира. Напротив, подписчики пребывают в глубокой уверенности, что такие слова являются наилучшим комплиментом для всех ярых собачников. «Вот действительно похожи, так похожи» «У Фанни человеческая морда! И ваша схожесть с ней налицо» «Говорят, собаки похожи на своих хозяев. Не обижайтесь — вы похожи» «И в самом деле. Есть некая схожесть» «Надо же как вы похожи, хорошенькие такие»
Любопытно, что буквально на днях общественность обсуждала сходство Светланы Бондарчук и певицы Алены Свиридовой. Более того, на наличие общих черт обратила внимание сама Алена, признавшись, что сперва перепутала Светлану с собой.
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