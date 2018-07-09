«Сходство налицо»: питомца Светланы Бондарчук признали копией своей хозяйки

Считается, что при должной эмоциональной связи питомцы всегда становятся похожими на хозяев. И, если верить этому наблюдению, то Светлана Бондарчук души не чает в своей собачке Фанни породы лабрадудль, поскольку их сходство не заметит лишь слепой.

Фактически бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука и одна из самых стильных женщин столицы Светлана — большая любительница животных. И ранее в доме Бондарчуков проживали три собаки, одну из которых Светлана подобрала прямо с улицы. И хотя через руки знаменитости прошло немало хвостатых созданий — Светлана принимает активное участие в рекламных акциях приютов для животных и сама лично занимается поисками теплого дома для верных друзей человека — в последние месяцы настоящей любимицей модели и теледивы стала самка лабрадудля (смесь лабрадора и пуделя) по кличке Фанни.

Фотографии кудрявого животного буквально заполонили страницу Светланы, ну а поклонники, в свою очередь, с улыбкой обратили внимание на явное сходство между хозяйкой и ее четвероногим соратником. Аккуратно подбирая слова, почитатели в один голос заявили, что видят много общих нюансов между милой мордашкой Фанни и лицом Светланы. Стоит отметить, что подобным отождествлением обыватели и не думали обидеть своего кумира. Напротив, подписчики пребывают в глубокой уверенности, что такие слова являются наилучшим комплиментом для всех ярых собачников. «Вот действительно похожи, так похожи» «У Фанни человеческая морда! И ваша схожесть с ней налицо» «Говорят, собаки похожи на своих хозяев. Не обижайтесь — вы похожи» «И в самом деле. Есть некая схожесть» «Надо же как вы похожи, хорошенькие такие»