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На пляже в Таллине обнаружены ядовитые водоросли, СМИ
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На пляже в Таллине обнаружены ядовитые водоросли, СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 9 июл — РИА Новости. Ядовитые сине-зеленые водоросли обнаружены на популярном таллинском пляже Пирита, власти района советуют воздержаться от купания, сообщило в понедельник издание Postimees.
Департамент здоровья обнаружил во взятых у пляжа в Пирита пробах воды ядовитые сине-зеленые водоросли. Опасны не сами водоросли, а возникающие при их разложении ядовитые вещества, которые способны вызвать сильнейшую аллергию.
"Половина водорослей ядовиты и могут причинить вред здоровью человека, поэтому просим на пляже Пирита не купаться. В случае, если вы все же искупались, нужно быть предельно осторожным, чтобы вода не попала в рот. Также после купания необходимо тщательно вымыться", — сказала изданию заместитель старейшины района Пирита Александра Павлова.
Симптомы отравления водорослями очень похожи на симптомы гриппа: поднимается температура, появляется насморк, плохое самочувствие, покраснение кожи и глаз. Если все же вода попала внутрь организма, необходимо немедленно спровоцировать рвоту.
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