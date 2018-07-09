Как правильно выполнить стык плитки и ламината

В современном мире за последние десятилетия появилось множество различных тенденций в строительстве, в том числе связанных с качественным ремонтом и различными дизайнерскими изысканиями.

В прошлое уходят некомфортные малогабаритные «хрущевки», площадь которых настолько мала, что в ней не остается места для полета фантазии собственников и реализации каких-либо оригинальных идей или проектов. К счастью, в новых домах планировкой зачастую предусмотрено весьма широкое пространство, в котором можно позволить себе любую креативную задумку.

Одним из вариантов такой задумки можно считать сочетание различных материалов для напольных покрытий, например, ламината и керамической плитки. Это эффектное интерьерное решение, создающее неповторимую атмосферу в доме, требует применения определенных знаний и умений. В противном случае, основное внимание хозяев и их гостей будет привлекать не оригинальность внешней отделки, а несовершенство стыков между различными декоративными покрытиями.

Вариант соединения плитки и ламината хорош тем, что позволяет визуально увеличить площадь помещения и разделить его на функциональные зоны. Наиболее частый пример такого разделения — кухня, где рабочий участок, включающий в себя мойку и плиту, выкладывается напольной керамикой, а обеденная зона — ламинатом. Кафель удобен тем, что невосприимчив к воде, с него легко убрать любую грязь, но при этом он является скользким и холодным. Ламинат же по своим тактильным ощущениям весьма приятен, что считается немаловажным показателем для использования его в зоне отдыха.

По тем же причинам в прихожей нередко выкладывают керамической плиткой пространство у входной двери, а остальную площадь — паркетной доской или ламинатом, который, ко всему прочему, существенно удешевляет стоимость ремонтных работ.

При изготовлении комбинированного пола следует соблюдать определенные условия, чтобы обеспечить качественный стык материалов.

В первую очередь, они должны находиться в одной плоскости, а для этого потребуется практически идеальная стяжка пола. Кафель и ламинат имеют почти одинаковую толщину, а если и есть небольшая разница, то ее легко исправить при помощи подложки под ламинат.

Вторым условием является точная подрезка материалов. Она нужна для того, чтобы на месте стыка не возник люфт более 8-10 мм (стандартным считается зазор в 5-10 мм, позволяющий ламинату немного уменьшаться и увеличиваться в размерах в зависимости от влажности и температуры помещения).

Третье условие — последовательность выполнения работ. При комбинировании керамической плитки и ламината, в обязательном порядке сначала укладывают первую — во-первых, из-за применения «мокрой» технологии, во-вторых, из-за того, что резать и «подгонять» плитку значительно сложнее, чем напольное покрытие.

Существует несколько способов оформления места стыка плитки и ламината:

— Неразъемный стык.

Для того чтобы соединить выбранные материалы, понадобится любой герметизирующий состав, подходящий для их надежного скрепления.

Достоинством такого метода является скорость проводимых работ и чрезвычайно высокая прочность места стыковки.

Из недостатков следует отметить, что, в случае возникновения проблем во время укладки материалов, невозможно будет разобрать такой стык после монтажа. Во-вторых, он является откровенно непривлекательным с точки зрения эстетики.

— Почти невидимый стык.

Его делают при помощи идеальной подгонки плитки к торцу уложенной ламинатной доски — как по высоте, так и по ширине. Между ними в обязательном порядке предусмотрен монтажный просвет (2-5 мм) из-за того, что материалы обладают разными коэффициентами теплового расширения и упругости. Этот просвет заполняется фугой для керамической облицовки, которая с большой долей вероятности будет весьма заметна невооруженным глазом.

— Пробковый стык почти аналогичен предыдущему методу монтажа. Разница заключается в том, что в зазор между материалами, который должен быть константным по всей длине (около 1,5 мм), укладывается пробковый компенсатор, который затем аккуратно вдавливается в монтажный просвет широкой отверткой.

Такой стык визуально почти незаметен, что является несомненным его преимуществом, не требует специального ухода, долговечен.

— Криволинейные молдинги и прямолинейные порожки.

Это наиболее доступный и эстетичный вариант решения оформления стыка керамической плитки и ламината, позволяющий полностью скрыть перепады материалов по высоте и неровность монтажного просвета.

Облицовочная фурнитура выполняется из дерева, пластика и алюминия.

Порожек представляет собой алюминиевую рейку, которую крепят к полу дюбелями скрытой установки или саморезами. Сложность может возникнуть в подборе цвета порожка, так как такую фурнитуру обычно производят стандартных оттенков.

Если оформляется криволинейный стык, то следует воспользоваться легкогнущимся профилем, который условно делится на два вида:

— профиль из мягкого пластика (иногда силикон).

Такие изделия имеют Т-образную форму и состоят из двух частей: гибкого фиксатора и декоративной накладки. Помогут скрыть до 10 мм места стыка с каждой стороны.

— профиль из алюминия.

С ним работать намного сложнее, чем с молдингом из пластика, поэтому, как правило, его используют профессионалы.