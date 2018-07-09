Девушка приспособила коробку с пиццей для важного объявления и прославилась

Сотрудница американской пиццерии под ником @bbyleesh6 рассказала о трогательном признании в беременности при помощи коробки из-под пиццы. Пост опубликован на ее странице в Twitter.

Официантка получила записку от посетительницы, которая попросила выполнить для нее небольшую просьбу. Девушка захотела, чтобы внутри коробки от пиццы было написано ее признание о будущем пополнении в семействе.

«Бабочки в моем животе превратились в две маленькие ножки. Я беременна», — такое сообщение должно было появиться на коробке. Девушка также заранее поблагодарила официантку за помощь и за то, что та стала частью большого события в ее жизни.

Сотрудница пиццерии выполнила просьбу и опубликовала получившийся результат в соцсети. Она добавила, что расплакалась из-за милого признания. Запись в Twitter быстро набрала вирусную популярность, собрав почти 20 тысяч ретвитов и более 60 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили трогательный поступок девушки и похвалили аккуратный почерк официантки. Некоторые любители пиццы признались, что уже испробовали подобный метод для сообщения хороших новостей. Как оказалось, способ не всегда работает, как нужно. «Может, если бы Dominos написали мое сообщение таким почерком, меня бы не отвергли», — написал один из экспериментаторов, который пытался завести отношения с девушкой и потерпел неудачу.