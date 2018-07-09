СМИ: Данко бросил семью ради блондинки на 19 лет моложе

Певец Александр Фадеев , известный под псевдонимом Данко, ушел из семьи к молодой любовнице, сообщили светские СМИ. Артист был много лет женат на модели Наталье Устюменко, которая родила ему двух дочерей. Младшая девочка родилась с серьезным заболеванием. В соцсетях обсуждают версию, что именно болезнь ребенка и подкосила Данко, он-де не выдержал и сбежал от невзгод в объятия блондинки на 19 лет моложе.

В 2004 году в семье Данко родилась первая дочь Софья, в 2014 году появилась Агата, у которой диагностировали ДЦП. Данко и супруга много усилий приложили к лечению ребенка, однако поклонники артиста полагают, что отец семейства в итоге не выдержал нагрузки и ушел от «проблемной» семьи, пишут «Дни.ру». С некоторого времени 49-летний Данко начал появляться на публичных мероприятиях в компании некоей Марии Силуяновой. Как следует из профилей 30-летней барышни в соцсетях, она весьма разносторонне развитая личность: работает сразу на нескольких работах — как диджей, как дизайнер, а еще обучает искусству катания на вейк-борде.

Публикация от BigSoundWake?— Источник