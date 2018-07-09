Светлана Светличная: Я знаю границы приличий и многого себе не позволяю

Легендарная Светлана Светличная в последнее время редко появляется на публике. Не хочет звезда и сниматься в кино. «Я свободолюбивая женщина. Мне доставляет большее удовольствие пожарить карпа!» — улыбается артистка.

«К Корчевникову пошла с третьего захода»

— В кино мне уже неинтересно, — говорит Светличная. — Каждому делу — свой возраст. Я люблю фотосессии — вот от них отказаться не могу и сейчас. Но знаю границы дозволенного. В стиле ню, например, сниматься не согласилась бы. Всему свое время.

— Но вот ваша коллега Елена Кондулайнен оголилась на пляже, и ее все похвалили!

— Я не Кондулайнен. Не позволяю себе многого. Зачем? Я уже не в том возрасте. Периодически хожу на телевизионные съемки. Была недавно у Бори Корчевникова на «Судьбе человека». Долго уговаривали, по третьему заходу решила, что надо выйти.

— Многие артисты не решаются ходить на эту программу. Говорят, он слишком лезет под кожу!

— Конечно, были вопросы, которые я бы не хотела, чтобы задавали. Но я поняла, что имею право ответить честно на неприятные для меня вопросы. Быть может, мой жизненный опыт кому-то поможет. Я стараюсь, чтобы моя жизнь была позитивной. Люблю делать подарки. Недавно приехала моя внучка Машенька, у которой был день рождения. Она сказала, что с подругой Светланой, моей тезкой, собирается в Турцию. Я спросила: «Машенька, а какая у нее комплекция?» «Меньше тебя!» — ответила внучка. А я совсем недавно наткнулась на красное платьице с оборками потрясающей красоты. Я предложила: «Давай я ей подарю!» Потом мне позвонила сама Светлана, благодарила. Меня такие моменты наполняют силой! Я люблю делать людям приятное. И шляпки, и одежду часто дарю. Ведущему «Модного приговора» Александру Васильеву тоже отдала свое платье — он его выставляет на выставках. Мне приятно дарить, чтобы это платье приносило удовольствие и получало вторую жизнь.

«Быть, как Гурченко, не могу!»

— О вашем гардеробе в актерской среде ходят легенды. Кто за ним следит?

— Я все делаю сама. У меня огромное количество шляпок. Помню, на съемках в Венгрии мне приглянулась красная шляпка. Я потратила все суточные, но все же ее купила. Когда мой старший сын женился, я отдала невестке эту шляпу. Она в ней на свадьбе смотрелась просто роскошно! Я люблю путешествовать. До сих пор вспоминаю, как была в Мексике. Там я попробовала мясо крокодила. В Мексике существуют крокодильи фермы — их там специально выращивают. Ела и лягушек. Перед этим, правда, долго сопротивлялась. Но в один из дней мне сказали, что приготовили вкусных цыплят. Я съела и попросила добавки. Потом мне сообщили, что я ела лягушачьи лапки. Очень вкусно, кстати!

— Сейчас балуете себя деликатесами?

— Если мне хочется себя побаловать, то я иду и покупаю свежего карпа. Знаю, что лучше его есть в отварном виде или приготовленным на пару, но я люблю жареный. А если еще взять бутылочку пива… Порой позволяю такие вольности!

— Судя по тому, в какой прекрасной форме вы находитесь, диеты в вашей жизни занимают не последнюю роль!

— Нет. Калории не считаю. Все определяю по одежде. Если туго застегивается, значит, надо сбавлять. За последнее время сбросила лишние два килограмма, которые накопила за зиму. Могу сидеть без еды и не есть после шести вечера. Для этого нужна сила воли — она у меня есть. Если вижу платье, которое мне очень нравится, но оно на размер меньше, я специально сброшу лишние килограммы, чтобы потом куда-то в нем выйти. Я могу сэкономить на еде, но не на одежде.

— Светлана Афанасьевна, а от чего вы отказываетесь, помимо съемок в кино?

— От тортов. Их я не ем вообще. Не потому, что считаю калории, а потому, что знаю: они мне не нужны. Когда мне было 18 лет, я могла есть все, как Люся Гурченко, и не беспокоиться за свою талию. Но сейчас нужно держать себя в форме. Еще у меня нет икры: ни красной, ни черной. Ее я не покупаю, потому что в советские времена объелась. Во всех магазинах стояли бочки с икрой. И у нас всегда была в доме икра, мы хорошо жили. И сейчас не жалуюсь — мне недавно власти, как заслуженному человеку, добавили тридцать тысяч рублей к пенсии.