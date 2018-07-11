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Рэпер OBLADAET станет хедлайнером вечеринки Napapijri Football Party, посвященной ЧМ-2018
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Рэпер OBLADAET станет хедлайнером вечеринки Napapijri Football Party, посвященной ЧМ-2018 

SPORT24.ru 59 минут назад
В Москве пройдет вечеринка Napapijri Football Party для любителей спорта и музыки, приуроченная к чемпионату мира по футболу-2018.
Вечеринка состоится в четверг, 12 июля, и начнется в 20:00 в клубе «Москва» на месте завода «Арма». Хедлайнером вечера станет рэп-исполнитель OBLADAET, а за диджей-сеты будут отвечать Boris Redwall и Bantik Boy.
Гости Napapijri смогут потягаться друг с другом силами или продемонстрировать командный дух в интерактивной футбольной зоне, где их будет ждать свой чемпионат FIFA на игровых приставках.
Попасть на вечеринку Napapijri Football Party можно будет бесплатно благодаря репосту анонса вечеринки со страницы OBLADAET в VK. Браслет, дающий право прохода на вечеринку, также позволит получить скидку 25% в магазинах Napapijri в Вегас Каширское Шоссе и Вегас Крокус Сити.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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