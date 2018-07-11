Рэпер OBLADAET станет хедлайнером вечеринки Napapijri Football Party, посвященной ЧМ-2018

В Москве пройдет вечеринка Napapijri Football Party для любителей спорта и музыки, приуроченная к чемпионату мира по футболу-2018.

Вечеринка состоится в четверг, 12 июля, и начнется в 20:00 в клубе «Москва» на месте завода «Арма». Хедлайнером вечера станет рэп-исполнитель OBLADAET, а за диджей-сеты будут отвечать Boris Redwall и Bantik Boy.

Гости Napapijri смогут потягаться друг с другом силами или продемонстрировать командный дух в интерактивной футбольной зоне, где их будет ждать свой чемпионат FIFA на игровых приставках.

Попасть на вечеринку Napapijri Football Party можно будет бесплатно благодаря репосту анонса вечеринки со страницы OBLADAET в VK. Браслет, дающий право прохода на вечеринку, также позволит получить скидку 25% в магазинах Napapijri в Вегас Каширское Шоссе и Вегас Крокус Сити.