Реставрация паркета своими руками

Паркет — тип напольного покрытия в виде тонких строганых планок из твердых пород древесины. Он весьма распространен в быту, так как является экологически чистым и безопасным, весьма выигрышно смотрится почти в любом интерьере, обладает теплостойкостью, низкой звукопроводимостью, ударопрочностью, и при этом имеет длительный срок эксплуатации.

Однако со временем, как и любой другой материал, он теряет внешний лоск и привлекательность, приходит в негодность. Тогда есть два варианта развития событий: первый — это замена паркета полностью, второй — его реставрация.

Полная замена паркета, с тщательной просушкой помещения и подготовкой базового пола, с полным комплексом циклевочных и лакокрасочных работ, проводится тогда, когда имеются явные следы разрушения:

— древесина стала рыхлой, паркетины сильно потемнели, покрылись плесенью или гнилью;

— плашки выглядят сильно неухоженными, «затоптанными», на них четко видны ложбинки и волнообразные трещины;

— паркет вздулся по всей площади, и отходит от основы (обычно такое случается после обильного «заливания»).

Если отсутствует финансовая возможность произвести полную замену полового покрытия, тогда идут по второму пути — реставрационному. Он не требует специальных навыков и ощутимых денежных вложений, чем и привлекает большинство обывателей.

На подготовительном этапе ремонта напольного покрытия потребуется убрать всю мебель из помещения и произвести его влажную уборку.

Так как инструмент для данных восстановительных работ является профессиональным, нет смысла приобретать его в личное пользование, намного проще арендовать. Вам потребуется:

— промышленный пылесос;

— дрель;

— ножовка;

— шлифмашина в комплекте с различными наждачными полотнами;

— циклевочная машинка;

— стамеска;

— молоток;

— шпатели (как широкие, так и узкие);

— валик и кисти;

— защитное оборудование (очки, респиратор) и удобная одежда и обувь.

Помимо специального инструмента, в реставрации паркета используют следующие материалы:

— непосредственно плашки паркета (для замены не поддающихся восстановлению паркетин);

— шпатлевка;

— лак или мастика;

— паркетный клей;

— морилка.

После того, как вы обзавелись арсеналом всех необходимых для ремонта средств, можно приступать к непосредственным реставрационным действиям.

Основным таким действием является восстановление поверхности паркета. Большой его плюс заключается в том, что не нужно снимать напольное покрытие частично либо целиком. Требуется произвести работы по устранению царапин, выбоин, неровностей и сколов, и восстановить исходный цвет древесины, так как со временем под воздействием агрессивной среды он темнеет и тускнеет.

Данная процедура делается в несколько этапов:

— снимается плинтус.

— снимается слой старого лака. Для этого потребуется шлифовальная машинка. В отдельных случаях может понадобиться строительный фен, при помощи которого покрытие сначала прогревается, а затем снимается шпателем.

— освобожденная от старого лакокрасочного покрытия поверхность тщательно пылесосится. После этого необходимо убедиться, что в процессе снятия лака не нанесли новых повреждений.

— производится шпаклевка поверхности.

— наносится морилка (в том случае, если хочется изменить цвет поверхности).

— проводится «финишная» шлифовка. Для этого снова берется УШМ (шлифмашина) с насадкой в виде мелкозернистого полотна и обрабатывается напольное покрытие. Это нужно для того, чтобы очистить его от потемневших участков и избавиться от шероховатостей.

— делается тщательная уборка. Так как во время предыдущих этапов работ образуется много пыли, уборку следует проводить весьма качественно. Нужно стремиться к тому, чтобы чистота в помещении была практически идеальной, ведь следующая стадия ремонта без нее невозможна.

— при помощи кисточки или валика наносится первый слой лака (грунтовочный). Высохшую поверхность тщательно шлифуют «нулевой» наждачкой, после этого наносят второй слой.

Всего таких слоев не рекомендуется наносить более девяти, и после каждого покрытия следует дождаться высыхания поверхности, и повторить процедуру шлифования.

Лакировка паркета должна выполняться по направлению волокон древесины.

— финальный этап работы — высыхание лака (мастики). На это потребуется не менее трех дней. Так же в помещении не должно быть ни малейшего сквозняка; влажность должна составлять 40-70%, а температура — 17-22 градуса.

Со временем паркет может начать скрипеть, что является весьма раздражающим моментом. Причиной становятся провисшие распорные клинья, разболтавшиеся планки или пустоты, образующиеся под напольным покрытием.

В данном случае ремонтные работы не требуют полной очистки поверхности от лака, шлифовки и циклевания. Достаточно снять плинтус и проверить распорные клинья. Если они рассохлись, то их следует просто заменить на новые. Единственный момент — влажность в помещении не должна превышать 40%.

Если спустя пару недель скрип всё равно остался, нужно локализовать скрипящие паркетины. Так как паркет изначально укладывается на бетонное основание или на подложку из фанеры, то в них со временем образуются «провалы», которые приводят к появлению раздражающих звуков.

В таком случае в скрипящей планке просверливается отверстие, в которое при помощи шприца водится бетонный раствор или паркетный клей (это зависит от типа подложки). Сверху на место проведения работ ставится «пресс» и оставляется примерно на двое суток. Финальным действием становится заполнение отверстия шпаклёвкой или установление штифта.