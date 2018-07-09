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Русские пироги или новый наследник? Невеста Роналду показала округлившийся живот
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Русские пироги или новый наследник? Невеста Роналду показала округлившийся живот 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Невеста футболиста Криштиану Роналду и мать его младшей дочери Джорджина Родригес продемонстрировала подозрительно раздавшуюся талию.
Сейчас Криштиану Роналду отдыхает с семьей после неудачного выступления в составе сборной Португалии на Чемпионате мира по футболу в России. Солнце, вода, семья рядом… Но что это за подозрительный живот у Джорджины Родригес на совместном романтическом снимке, опубликованном ею в Instagram?
— подписала Джорджина серию фотографий с отдыха, на одной из них спрятав живот за старшего сына Криштиану. Кстати, прятать фигуру она начала еще в России, куда прилетела болеть за жениха — может быть, в лишних кило виноваты русские пироги!
А тебе Джорджина Родригес тоже кажется беременной? Если подозрения верны, то Роналду станет отцом пятерых детей!
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Фото:Instagram
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