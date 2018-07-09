«Папина гордость»: 17-летняя дочь Сергей Жукова отдыхает с его новой семьей в Испании

Последнее время Сергей Жуков публикует трогательные посты, в которых восхищается своей женой Региной Бурд . Напомним, они живут в браке уже десять лет и недавно отметили годовщину со дня венчания. Избранница певца подарила ему детей, который они вместе воспитывают — девятилетнюю Нику, семилетнего Эдуарда и трехлетнего Мирона. Однако у артиста также есть старшая наследница Александра от первой супруги, дочери экс-вице-президента АВТОВАЗа Михаила Добындо , Елены.

Сейчас Саше уже 17 лет. Она хорошо ладит с отцом, но они редко видятся, так как девушка живет в Америке. Сегодня Жуков решил рассказать о своей наследнице и признался, что они сейчас вместе отдыхают в Испании. «Минута папиной гордости и грусти. Гордости, за такую чудесную красавицу, в которую ты превратилась моя доченька», — отметил певец. Он также добавил, что его старшая дочь нашла силы и время, чтобы приехать к нему и провести время с братьями, сестрой и бабушкой. По его словам, это было не просто, так как Саше пришлось отложить работу и на время оставить учебу.

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Сергей отметил, что ему всегда грустно, когда он с ней расстается, так как очень сильно любит дочь. Поклонники были очень растроганы, прочитав пост певца. Они внимательно рассмотрели фото Александры, на котором она позирует в коротком клетчатом платье, и пришли к выводу, что она повзрослела и стала красавицей. «Копия папы!», «Сережа, какая она у тебя уже взрослая и такая красивая», «До слез, очень трогательно», — прокомментировали пост подписчики.