Ещё
«Папина гордость»: 17-летняя дочь Сергей Жукова отдыхает с его новой семьей в Испании
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Папина гордость»: 17-летняя дочь Сергей Жукова отдыхает с его новой семьей в Испании 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Последнее время Сергей Жуков публикует трогательные посты, в которых восхищается своей женой Региной Бурд. Напомним, они живут в браке уже десять лет и недавно отметили годовщину со дня венчания. Избранница певца подарила ему детей, который они вместе воспитывают — девятилетнюю Нику, семилетнего Эдуарда и трехлетнего Мирона. Однако у артиста также есть старшая наследница Александра от первой супруги, дочери экс-вице-президента АВТОВАЗа Михаила Добындо, Елены.
Сейчас Саше уже 17 лет. Она хорошо ладит с отцом, но они редко видятся, так как девушка живет в Америке. Сегодня Жуков решил рассказать о своей наследнице и признался, что они сейчас вместе отдыхают в Испании. «Минута папиной гордости и грусти. Гордости, за такую чудесную красавицу, в которую ты превратилась моя доченька», — отметил певец. Он также добавил, что его старшая дочь нашла силы и время, чтобы приехать к нему и провести время с братьями, сестрой и бабушкой. По его словам, это было не просто, так как Саше пришлось отложить работу и на время оставить учебу.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1819219691672429101_19937528"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Сергей отметил, что ему всегда грустно, когда он с ней расстается, так как очень сильно любит дочь. Поклонники были очень растроганы, прочитав пост певца. Они внимательно рассмотрели фото Александры, на котором она позирует в коротком клетчатом платье, и пришли к выводу, что она повзрослела и стала красавицей. «Копия папы!», «Сережа, какая она у тебя уже взрослая и такая красивая», «До слез, очень трогательно», — прокомментировали пост подписчики.
Teleprogramma.pro: последние новости
Елизавета II и принц Филипп не появились на крещении правнука Дочь певицы Славы в купальнике выглядит не хуже звездной мамы Эвелина Бледанс впервые рассказала о смерти первенца
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Глаза неживые»: Пугачеву сравнили с мумией71
Чехова едва прикрыла грудь руками24
Что нужно знать о типах ягодиц5
«Расплющенные солнцем тела»5
«Он не платит ни за что, я тяну на себе всю семью»71
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
01:00
Россиян возмутил снимок Серябкиной
Звёзды
00:53
Чехова едва прикрыла грудь руками
Звёзды
03:55
Отец Фриске рассказал о роковом шаге певицы
Звёзды
05:41
Привычки, из-за которых вы не худеете
Здоровье Психология
05:03
Названы признаки серийного убийцы
Психология
04:20
Что не знают о себе девушки
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение