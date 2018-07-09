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«Буду рада няньчить русских внуков» — мама Фернандеса о его личной жизни
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«Буду рада няньчить русских внуков» — мама Фернандеса о его личной жизни 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Мать защитника сборной России Марио Фернандеса — Мариза — поделилась подробностями личной жизни своего сына, а также рассказала об отношениях с ним.
По словам Маризы, еще несколько лет назад она работала уборщицей и фактически тащила на себе четверых детей, так как ее муж ушел из семьи. А недавно Марио купил своей семье (маме, двум сестрам и брату) новый дом и просторную квартиру в Сан-Паулу.
— Марио никогда не мечтал стать богатым и знаменитым. Ему просто нравилось играть в футбол, как и многим бразильским мальчишкам. Нам повезло, что талант Марио заметили и оценили по достоинству! — рассказала мать футболиста сайта KP.RU.
В России Марио живет всего шесть лет, но за это время сильно изменился, говорит Мариза. Раньше спортсмен любил выпить, однако теперь к алкоголю даже не притрагивается и ходит в церковь.
Сейчас сердце Марио свободно — его последняя девушка не захотела переезжать в Россию, поэтому Мариза мечтает скорее понянчить русских внуков.
— Два года назад он стал гражданином России, но по-русски говорит все еще не очень. Зато мы каждый раз во время матча кричим «Россия, вперед!» и надеваем российские футболки, — заключила Мариза.
Марио Фернандес — один из ключевых игроков сборной России по футболу. Именно он стал автором второго гола в ворота хорватов во время матча в Сочи. В серии пенальти на футболиста возлагали большие надежды, однако он промахнулся. В результате в полуфинал ЧМ вышла Хорватия.
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