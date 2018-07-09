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Утренний напиток для здоровья
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Утренний напиток для здоровья 

Карельские вести 1 час назад
Этот напиток рекомендуется употреблять, проснувшись — натощак. Он подарит вам бодрость на весь день, а заодно поможет избавиться от лишнего веса и улучшить пищеварение.
Ингредиенты
Лимоны 1 шт.
мед 1-2 ч. л.
корица молотая по вкусу
горячая вода 300-350 мл  Способ приготовления
В горячую воду кладем кусочек лимона, насыпаем молотую корицу и ждем, пока напиток настоится, а вода немножко остынет. Добавляем ложку меда и перемешиваем. Готово!
Время готовки5 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
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