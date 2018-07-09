Утренний напиток для здоровья

Этот напиток рекомендуется употреблять, проснувшись — натощак. Он подарит вам бодрость на весь день, а заодно поможет избавиться от лишнего веса и улучшить пищеварение.

Ингредиенты

Лимоны 1 шт.

мед 1-2 ч. л.

корица молотая по вкусу

горячая вода 300-350 мл Способ приготовления

В горячую воду кладем кусочек лимона, насыпаем молотую корицу и ждем, пока напиток настоится, а вода немножко остынет. Добавляем ложку меда и перемешиваем. Готово!

Время готовки5 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная