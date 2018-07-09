Сын полицейского Илья Голев хочет быть как Дзюба

Спорт в его жизни занимает особенное место.

Инструктор по физической подготовке Отдела полиции района марьино Александр Голев с большим интересом наблюдает за происходящим на чемпионате мира по футболу. Ведь спорт в его жизни занимает особенное место.

— Я сам в детстве играл в футбол, — рассказывает старший лейтенант внутренней службы Александр Голев. — А сейчас играю и со своими детьми: Ильей и даже дочерьми Владиславой и Александрой.

Девчонки проявляют спортивный интерес и сами тянутся к мячику. Несмотря на то, что сборная России проиграла хорватам, зато у мальчишки появилась мечта.