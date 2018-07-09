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Сын полицейского Илья Голев хочет быть как Дзюба
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Сын полицейского Илья Голев хочет быть как Дзюба 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Спорт в его жизни занимает особенное место.
Инструктор по физической подготовке Отдела полиции района марьино Александр Голев с большим интересом наблюдает за происходящим на чемпионате мира по футболу. Ведь спорт в его жизни занимает особенное место.
— Я сам в детстве играл в футбол, — рассказывает старший лейтенант внутренней службы Александр Голев. — А сейчас играю и со своими детьми: Ильей и даже дочерьми Владиславой и Александрой.
Девчонки проявляют спортивный интерес и сами тянутся к мячику. Несмотря на то, что сборная России проиграла хорватам, зато у мальчишки появилась мечта.
— Я хочу стать таким же профессиональным игроком как Артем Дзюба, — восклицает Илья Голев.
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