5 нейроуловок, чтобы изменить себя и окружающих

С какими проблемами сталкивается среднестатистический человек? Неуверенность в себе, проблемы с коммуникациями, прокрастинация, сложности на работе. Кажется, что поменять поведение просто, но тут в дело вмешиваются окружающие и сворачивают ваши грандиозные планы. Как быть, если проблемы есть, а решений пока нет? Прежде всего, использовать нейроуловки, которые помогут вам принимать эффективные решения.

Как бороться со страхом?

Повышенная тревожность, никак не связанная с реальными угрозами, имеет невротический характер. Если вы боитесь чего-то, что напрямую не угрожает вашей жизни, значит, со страхом нужно бороться. Повлиять на мозг поможет нейроуловка. Ваша цель — не заниматься самовнушением и не уговаривать себя, что путешествовать в одиночку не опасно, пауки не кусаются, а самолеты падают достаточно редко. Если есть страх, побороть его поможет только реальное действие. Эти действия и есть нейроуловки.

Ваша задача — устроить досуг таким образом, чтобы сделать неизбежным столкновение со страхом напрямую. Если боитесь насекомых, присоединитесь к друзьям, устраивающим пикник в лесу. Проблемы с самолетами — берите билет на ближайший рейс. Тревожно ходить на свидание? Организуйте его, разберетесь после. Ваша задача отключить мысли хотя бы на время и спланировать досуг так, чтобы встретиться со страхом лицом к лицу. Особенность уловки — в том, что вы перестаете жевать мысленную жвачку. Мысли, что нужно стать смелее, только подливают масла в огонь тревоги. Не думайте о том, чего боитесь, а сделайте это.

Как распрощаться с прокрастинацией?

Болезнь XXI века вошла практически в каждый дом, где есть ноутбук, телефон и планшет. Как с ней бороться? Используйте нейроуловки, связанные с завышенными ожиданиями к себе. Вам нужно поиграть в игру, создавая мифы о себе. Представьте, что вы — супергерой, который никогда не откладывает дела на потом. А затем расскажите о своих планах на ближайший день друзьям, близким, а еще лучше всей аудитории в режиме онлайн. Начните вести блог о том, как можно перестать прокрастинировать: расскажите о своих успехах и достижениях. В некоторых случаях, повествуя окружающим о себе любимом, мы сами начинаем верить в свою счастливую звезду. Такие нейроуловки основаны на самовнушении, но делать его нужно через других людей и собственные действия, которые подтверждают ваш новый имидж. Крутить цели в голове бесполезно, они вас приведут к прокрастинации в двойном объеме.

Как заставить человека делать то, что нужно вам?

Грубая манипуляция приведет только к негативу по отношению к вам. Есть ситуации, когда давление вынуждает соглашаться, но после объект манипуляции убегает за километр, еще издали завидев силуэт манипулятора. Важно, чтобы у человека не осталось осадка после общения с вами. Для этого нужно воспользоваться нейроуловкой, которая поможет вашему оппоненту подумать, что решение принял он сам. Предложите ему несколько вариантов на выбор или предварительно попросите оказать вам небольшую услугу. Он почувствует себя более значимым и с меньшей вероятностью пойдет вам наперекор.

Как применять такие нейроуловки на себе самом? Да очень просто. Представьте, что вы сидите на диете, а в холодильнике притаился кусок торта. Если новые пищевые привычки у вас еще не сформировались, вы будете крутить мысль о вкусном торте до тех пор, пока не съедите кусочек. Как быть? В этом случае нужно дать себе такую же альтернативу, которую принято предлагать детям: яблоко или банан? Тогда ваш мозг отвлечется и вспомнит о том, что на торте свет клином не сошелся. Вероятность срыва значительно снизится.

Как устроить лучшее свидание?

Свидание — дело ответственное. Приглашая на свидание, вы наверняка желаете произвести положительное впечатление, а еще лучше влюбить в себя партнера. Ученые выявили, что девушки и молодые люди ориентируются на собственные эмоции, возникающие в присутствии партнера, а только потом анализируют социальные аспекты, внешность и другие атрибуты идеальной половины. А что, если вам обмануть чужие ощущения?

Ваша задача — вызвать возбуждение, которое может быть связано с несколькими аспектами. Сексуальное возбуждение произойдет в случае естественного влечения к вам лично. А что, если пока его нет? В этом случае нужно спровоцировать любое другое возбуждение, которое будет сопровождаться выбросом адреналина. Лучший фильм для совместного просмотра на первых порах — ужастик, лучший досуг — прыжки с парашютом или полеты на воздушном шаре, лучшее место для встречи — крыша или канатная дорога. Будьте осторожны, помните о безопасности и дерзайте.

Как превратить врага в друга?

Любое изменение себя или другого связано с ломкой стереотипов. Если у вас есть недоброжелатели, они, скорее всего, имеют некое представление о том, как именно вы должны общаться. Возможными способами общения врагов могут быть взаимные оскорбления, претензии, молчание, игнорирование, конкуренция. А что, если вам сделать так, чтобы предложить оппоненту тот способ общения, который присущ друзьям? Попросите о мелкой услуге: спросите его экспертного совета, попросите продемонстрировать редкую статуэтку из его коллекции, уточните, не знает ли он, как попасть на закрытое мероприятие, попросите дать вам пластырь. А затем поблагодарите за услугу и сделайте ненавязчивый комплимент. В этом случае специфика всех уловок сработает: вы сломаете стереотип. Враги не благодарят друг друга и не оказывают услуги. Ваш оппонент должен смягчиться и изменить отношение к вам. В лучшую сторону.