«Stop! Call police!»: музыканта из Америки избивает русская теща

55‐летний Филипп Пагнотти обратился в полицию Дмитровского района Москвы с просьбой спасти его от своей тещи Галины Гришкиной. В заявлении говорится, что женщина поцарапала его, когда избивала новогодней елкой.

Филипп Пагнотти живёт в России с 1994 года, последний год со своей гражданской женой Светланой и грудным сыном он проживал в небольшой двушке на окраине Москвы. В этой же квартире проживает и мать Светланы — Галина Гришкина.

Сама она неоднократно заявляла, что американский зять её избивает. Однажды даже сняла побои, но в полиции уголовное дело так не возбудили.

Источник фото: телеканал «360»

В свою очередь заявление подал и сам Филипп. По его словам, Гришкина поцарапала его, когда пыталась избить искусственной новогодней ёлкой. Пагнотти удалось записать инцидент на видео.

Дочь Галины старается в конфликт между мужем и матерью не вмешиваться. Квартира принадлежит Светлане с матерью пополам, первая прописала в ней своего гражданского мужа. Сейчас Галина через суд пытается добиться выселения иностранца.

Источник фото: телеканал «360»

«И Галина, и ее дочь имеют равные права, как собственники. Иные лица, которые хотят там проживать, быть в гостях, они должны иметь согласие обоих собственников этой квартиры. Она может иск подать о выселении из этого жилого помещения, мы такие дела решали в суде, либо о запрете его нахождения без ее согласия после 20:00», — говорит адвокат Сергей Елисеев

Коммунальная война с английским акцентом, кажется, доставляет некое удовольствие всем её участникам. Пока больше всех страдают соседи и грудной малыш, на глазах которого разворачивается международная драма.