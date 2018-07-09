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На Дальнем Востоке появятся автономные жилые модули
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На Дальнем Востоке появятся автономные жилые модули 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
Как поясняет руководитель проекта профессор кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы Дальневосточного федерального университета Павел Казанцев, в основу положена идея пассивного дома с использованием системы солнечного отопления. Экспериментальный образец уже построен в селе Вольно-Надеждинском Приморского края. Это первый в России пассивный солнечный жилой дом из экологических соломенно-панельных конструкций. Его особенность — в сочетании энергоэффективной архитектурной формы и планировки помещений.
— Чтобы добиться эффекта, жилые помещения можно разместить на юге, делая их максимально открытыми, чтобы они впитывали солнечное тепло. А подсобные помещения, ванную комнату, кладовую — на севере. Если в районе наблюдаются, например, сильные северные ветра, то форму дома с этой стороны можно сделать без окон и обтекаемой. Это создаст некий буфер. А затем начинаются хитрости: если зимой в доме тепло, то летом будет жарко. Но летом солнце у нас высоко, а зимой низко, значит, геометрию кровли нужно рассчитать таким образом, чтобы летнее солнце давало тень, — раскрывает часть секретов Павел Казанцев.
Мониторинг, проведенный при строительстве, показал, что вклад пассивной солнечной системы в отопление дома оценивается в 50 процентов, а вторую половину нужно добирать дублирующими источниками энергии.
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