На Дальнем Востоке появятся автономные жилые модули

Как поясняет руководитель проекта профессор кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы Дальневосточного федерального университета Павел Казанцев , в основу положена идея пассивного дома с использованием системы солнечного отопления. Экспериментальный образец уже построен в селе Вольно-Надеждинском Приморского края. Это первый в России пассивный солнечный жилой дом из экологических соломенно-панельных конструкций. Его особенность — в сочетании энергоэффективной архитектурной формы и планировки помещений.

— Чтобы добиться эффекта, жилые помещения можно разместить на юге, делая их максимально открытыми, чтобы они впитывали солнечное тепло. А подсобные помещения, ванную комнату, кладовую — на севере. Если в районе наблюдаются, например, сильные северные ветра, то форму дома с этой стороны можно сделать без окон и обтекаемой. Это создаст некий буфер. А затем начинаются хитрости: если зимой в доме тепло, то летом будет жарко. Но летом солнце у нас высоко, а зимой низко, значит, геометрию кровли нужно рассчитать таким образом, чтобы летнее солнце давало тень, — раскрывает часть секретов Павел Казанцев.

Мониторинг, проведенный при строительстве, показал, что вклад пассивной солнечной системы в отопление дома оценивается в 50 процентов, а вторую половину нужно добирать дублирующими источниками энергии.