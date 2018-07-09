Уплотнение и звукоизоляция входной двери

Как гласит народная мудрость, наш дом — наша крепость. В ней должно быть комфортно, уютно, тихо и тепло, чтобы имелась возможность отдыхать от внешнего мира со всеми его радостями и печалями. Огромную роль для создания атмосферы комфорта играют двери, отгораживающие пространство извне, защищающие от посторонних шумов, сохраняющие нужную температуру внутри помещения. Если же подобные условия не обеспечиваются, то следует заняться уплотнением и звукоизоляцией дверей.

Конечно, идеальным вариантом станет установка качественной входной двери с хорошими шумоизоляционными свойствами. Для этого разработаны специальные многослойные конструкции, состоящие из металлического, пластикового или деревянного каркаса, внутри которого помещается особая звукопоглощающая прослойка. Внешняя отделка также оказывает большое влияние на уровень шума в помещении. Сильнее всего его снижают плиты из МДФ, натуральная и искусственная кожа, древесный массив.

Если же финансовые или иные возможности не позволяют произвести замену двери, то современный строительный рынок предлагает огромный выбор специальных материалов и приспособлений для уплотнения, звукоизоляции уже существующих конструктивов и устранения различных их дефектов. Это могут быть разнообразные утеплители, набойки для двери, нащельные рейки и иная фурнитура — всё зависит от того, какого рода ремонтные работы будут проводиться в помещении.

Например, при установке входной двери зазоры между дверным проемом и коробкой изначально заполняют монтажной пеной, которая прекрасно пропускает звук. Пену можно удалить, а в образовавшиеся пустоты поместить цементную смесь, которая, после полного высыхания, обрабатывается силиконовым герметиком в местах примыкания.

В случае, когда в межкомнатных дверях между дверной коробкой и полотном возникают щели, нужно воспользоваться специальным уплотнителем, который устанавливается по всему периметру конструкции. По стандартам зазор не должен быть больше 8-10 мм; всё, что превышает данные показатели, считается дефектом, подлежащим устранению.

Уплотнитель для данного вида работ представляет собой пустотелый профильный шнур из резины, обеспечивающий как тепло-, так и звукоизоляцию комнаты.

Иногда вместе с уплотнителем сразу монтируют специальные пороги, выполненные из металла, дерева, пластика и даже материалов, обладающих особыми изоляционными свойствами.

В некоторых случаях необходимо и достаточно установить уплотнитель-щетку на нижний торец двери.

Регулировка дверей так же имеет большое значение для сохранения тепла и тишины в доме.

Если дверь «заедает», первым делом нужно определить участок, на котором произошла деформация. Для этого существуют два простых способа, которыми можно воспользоваться самостоятельно:

— первый заключается в том, что лист бумаги формата А4 просовывается в зазор между коробкой и дверью и перемещается вертикально вверх и вниз. Все участки заедания и иные дефекты будут быстро обнаружены.

— второй способ связан с применением мела, и требует большей внимательности. Места стыковки конструкции обрабатывают мелом, закрывают дверь, а после тщательно смотрят на участки заедания, которые локализуются там, где известняк оказывается стерт наиболее сильно.

Если причина «заедания» двери связана с ослаблением петель, то следует либо плотно прикрутить установленные в ней шурупы, либо удалить старые, поместить в образовавшиеся отверстия деревянные заглушки и установить новые.

Когда «заедает» край двери с защелкой, самым простым решением является снятие двери и обработка края с петлями рубанком.

Если «заедание» произошло по причине разбухания участка двери, рекомендуется аккуратно снять часть древесины рубанком или подложить под одну из петель тонкую прокладку.

Когда устраняется любая из вышеперечисленных проблем, следующим шагом становится подбор нащельных реек. Существует несколько их основных видов:

— клиновидная планка;

— пластиковая трубка;

— пластиковая или металлическая рейка со щеткой;

— лента из пеноматериалов на клеящей основе.

Все они устанавливаются довольно просто, но для каждого конкретного случая существуют свои нюансы, на которые следует обращать внимание при монтаже.

Уплотнение дверей является обязательным моментом для получения в дальнейшем комфортных условий проживания в квартире или доме.

Внешние двери подлежат уплотнению всегда, причем, нащельные рейки крепятся к их внутренней лицевой поверхности. Для внешних дверей специально выпускают щетки с защитным пластиковым щитком, который препятствует проникновению влаги внутрь жилища.

Плоские пороговые рейки представляют собой пластиковое или алюминиевое основание, на котором расположена щетка или резиновая пластина. Они универсальны, их можно использовать как для внешних, так и внутренних дверей.

Если требуется уплотнение скользящих дверей, то применять следует только рейки со щеточками; иные виды будут препятствовать скольжению полотна.

Существуют так же комбинированные рейки, состоящие из металлической планки, которая крепится к порогу, и щетки из нейлона, размещающейся на нижней кромке двери.

Однако, для того, чтобы добиться в жилище качественной звукоизоляции и теплосбережния, нужно помнить, что одним только уплотнением дверей ограничиваться нельзя, ведь это — целый комплекс мероприятий, включающий в себя защиту всех поверхностей помещения, в том числе пола, стен, окон и даже потолка.