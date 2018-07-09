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«Это убийство»: победитель «Битвы экстрасенсов сделал заявление о смерти звезды „Дома-2“
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«Это убийство»: победитель «Битвы экстрасенсов сделал заявление о смерти звезды „Дома-2“ 

Дни.ру 36 минут назад
Фото: Дни.ру
Экстрасенс не верит в суицид. И у него есть для этого все основания.
"Опять девушка стала жертвой шоу-бизнеса", — вздохнул Мехди Эбрагими Вафа. Этот экстрасенс в свое время очаровал зрителей и заставил поверить в чудеса. Иранец с паранормальными способностями был победителем третьего сезона телепроекта «Битва экстрасенсов» и разгадывал самые сложные тайны.
В смерти Анастасии Тарасюк для него все очевидно. «Это не первый случай на этом проекте, — продолжил Мехди. — Девушка была молодая и неопытная. Наверное, все-таки не совсем понимала, что делает. Ей хотелось достичь успеха, поэтому, быть может, в некоторых случаях она поступала опрометчиво. Я, конечно же, не знаю фактов и могу говорить лишь то, что чувствую».
"А чувствую я зависть со стороны девушки — возможно, какой-то подруги, — заявил в эксклюзивном интервью экстрасенс. — Это не чистой воды самоубийство и непросто передозировка. Я чувствую убийство. Мотивы — ненависть и зависть. Возможно, не прямое, но у кого-то на совести должно быть очень и очень неспокойно. И мне, конечно, очень жаль, что в желании добраться до вершин шоу-бизнеса многие так оступаются и уходят. Красивая, молодая девушка. У нее все только должно было начаться…"
Пресс-служба: Мехди Эбрагими Вафа
Напомним, что 22 июня тело экс-участницы проекта «Дом-2» Анастасии Тарасюк нашли под окнами элитного жилого комплекса «Золотые ключи». Друзья и родственники не верят, что жизнерадостная звезда телешоу решилась на суицид. Они настаивают: Насте помогли умереть.
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