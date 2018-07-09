На убитого горем сына-фрика Яковлевой наплевали

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных производит неоднозначное впечатление: кого-то эпатажный внешний вид молодого человека может даже напугать. И действительно, все эти татуировки, пирсинг, шрамирование и другие модификации на мощном теле парня выглядят слегка устрашающе. Зачем изуродовал себя сын любимой актрисы?

Публику повергли в шок гневные заявления Дениса по поводу цензуры в отношении насилия на телевидении: «Не могу терпеть эту проклятую цензуру, я хочу видеть все насилие». Комментаторы в интернете как один принялись называть его ненормальным, особенно после того, как он выложил в Инстаграм видео, на котором прощается со своей умирающей собакой. Что происходит с парнем на самом деле?

"Внешний вид и некоторые поступки Дениса, хоть и выглядят как некий вызов обществу, на самом деле являются способом от этого общества отгородиться. За устрашающей оболочкой скрывается нежная, ранимая и абсолютно детская душа, — рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова . — На самом деле он сам в некотором смысле боится мира, людей и той боли, которую они могут причинить. В каком-то смысле он еще не повзрослел, остался психологически в детском возрасте и, если честно, я не вижу, что этот человек когда-нибудь повзрослеет".

Единственные живые существа, с которыми он очень хорошо находит общий язык — это животные, считает медиум. С ними он всегда чувствует себя в безопасности, очень искренне к ним относится и очень их любит. «То, что он вынес на всеобщее обозрение смерть своего питомца — это лишь попытка справиться с драмой, так как для молодого человека это огромная потеря. Он хотел поделиться с миром той идеей, что животные — настоящие чистые души и их нужно любить и оберегать, они безобидны, искренни и чисты. Но, к сожалению, видео он выложил зря: в ответ на его искренность и открытость пользователи интернета его осудили и наплевали в душу, не поняв его посыла», — добавила Абравитова.