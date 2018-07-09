Россельхознадзор опроверг запрет на выращивание картошки для личных нужд

Ранее « Новые Известия » сообщили, что, согласно статье 10.12 КоАП дачники больше не могут сажать собственную картошку — теперь для посева разрешается использовать только семена, которые были куплены в специальных магазинах. При этом издание отмечало, что если контролирующие органы узнают о нарушении, садоводу будет грозить штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб.

Россельхознадзор считает целесообразным пояснить, что таких инициатив служба не выдвигала. Согласно действующему законодательству, меры ответственности за реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения в организованных и неорганизованных местах торговли предусмотрены только в отношении лиц, ведущих коммерческую деятельность», — говорится в сообщении ведомства.

Россельхознадзор подчеркнул, что данные меры ответственности не имеют отношения к физическим лицам, выращивающим растительную продукцию для собственных нужд.