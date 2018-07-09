Жителям Новой Усмани вернули воду спустя почти месяц 

В одном из микрорайонов простые люди оказались без вины виноватыми.
Сейчас воду в дома в новоусманском микрорайоне «Южный» вернули. Об этом сообщил глава района Дмитрий Маслов. Напомним, ее отключили из-за долгов. Как оказалось, муниципальное предприятие «Новоусманское коммунальное хозяйство» за годы работы накопило 20-миллионный долг перед Межрегионгазом. В итоге поставщик ресурса решил прекратить подачу голубого топлива в котельные. Из-за этого жителям пришлось почти месяц существовать без горячей воды. По словам главы района, сейчас с газовиками удалось договориться о погашении долга. Разработан график платежей. Рассчитаться, вероятно, получится только с областной поддержкой, — за счет регионального бюджета. Чтобы избежать повторения ситуации в дальнейшем, власти района разрабатывают план выхода из кризиса муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Также готовят иски в суд — часть долга образовалась из-за нерадивых неплательщиков. — На сегодняшний день мы уже мероприятия провели. Они позволяют нам экономить порядка 3-4 миллионов в год. Ежегодно сумма убытков составляла порядка 6-9 миллионов. Будет проведен аудит деятельности предприятия. По итогам которого будут предприняты самые жёсткие антикризисные меры — заверил глава Новоусманского района Дмитрий Маслов.