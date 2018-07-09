Эвелина Бледанс и Аристарх Венес: любовь превыше всего

Любители душещипательных историй держатся за сердце: все в потрясении от романа известной телеведущей и молодого актера.

Эвелина Висвальдовна — 54 килограмма чистой красоты. Рожденная в год Петуха (1969) красавица не раз как эпатировала публику, так и восхищала ее. Эва — женщина с позицией.

По происхождению латышка, Эвелина прославилась еще в 1990-е, когда стала участницей проекта «Маски Шоу». Заводная, озорная, красавица выросла в Ялте и впитала в себя дух морской русалки-обольстительницы. Родители Эвелины развелись, когда она была еще маленькой. Но мама вышла замуж второй раз и родила Эвелине сестру — Майю. На счастье, отчим полюбил Эвелину как родную, и потому развод родителей на девочке никак не сказался — она пела и плясала как веселая бабочка, ходила в театральный кружок и мечтала о карьере актрисы.

Учиться Эвелина отправилась в Ленинград. Ее лучшей подругой была Анастасия Мельникова — звезда «Улицы разбитых фонарей», и тоже первостатейная красавица. Впрочем, почему была? Была — и осталась!

И вот теперь две актерские тропинки, судя по всему, пересеклись. Разница в 21 год в паре, судя по всему, никого не смущает. Как говорят знакомые пары, их отношения завязались в процессе работы над спектаклем «Нелетная погода, или брачный сезон у пингвинов».

Роман Бледанс и Венеса стал в линейке обсуждений «номером раз». Интерес к фигуре актрисы подогрели и последние новости и сплетни о ее прошлом. Актриса была вынуждена поделиться щемящими откровениями о трагедии, что произошла с ней когда-то давно и послужила причиной развода с первым мужем. По словам Эвелины, 26 лет назад она была беременна от Юрия Стыцковского, но после нападения на нее неизвестного мужчины оказалась в тяжелом состоянии в больнице, где, как позже сообщили им с мужем, разрешилась от бремени, но младенец погиб во время родов. Ребенка ни Эвелина, находящаяся в шоке, ни Юрий не видели.

История всплыла после того, как некая девушка, Анна Попова , воспитанница детского дома, сообщила в «Прямом эфире» канала «Россия 1» о том, что одна из воспитательниц говорила ей, что ее мама — Эвелина Бледанс. И завтра, 10 июля в 18:00, в передаче должен будет прозвучать ответ на вопрос — правда ли это, поскольку будут оглашены результаты ДНК-теста. Поклонники творчества Андрея Малахова , не забудьте включить телевизор!

Сегодня в 17.55 на канале Россия1 своему другу Андрею Малахову я расскажу историю о которой многие годы знали только самые близкие мне люди. Жизнь бывает очень жестока с нами, но мы никогда не должны опускать руки! «Верить в лучшее и не сдаваться»— вот мой девиз!

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)