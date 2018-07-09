Бутылка из пластика не должна пахнуть «химией»

Качество бутилированной воды зависит не только от ее состава. Как уверяют эксперты, многое зависит от тары. Есть бутылки, которые могут быть опасны для здоровья.

Какой бы чистой, безопасной и полезной ни была вода, если ее налить в некачественную тару, в продукт попадут загрязнения.

— Вода может не только приобрести неприятный запах и привкус, но и стать опасной для здоровья, — уверяет врачгигиенист Андрей Мосов.

Самый распространенный материал для изготовления бутылок — пластик. В качестве сырья чаще всего используется полиэтилентерефталат — ПЭТ (ПЭТФ). Обозначается специальным значком — треугольником с цифрой 1 внутри и надписью PET или PETE. ПЭТ считается одним из самых безопасных видов пластика.

— Однако бутылки из этого пластика я бы не рекомендовал использовать повторно, — пояснил Мосов. — А главное — ни в коем случае не наливать в них горячие или даже теплые напитки: при нагревании — например, на солнце — из пластиковых бутылок выделяются токсичные вещества.

Значительно реже для упаковки воды используется другой вид пластмассы — поливинилхлорид (ПВХ). Обозначается треугольником с цифрой 3 и надписью PVC. Врачи называют ПВХ пластиком-отравителем. Дело в том, что в нем содержится канцероген — винилхлорид. Если бутылка, например, нагревается, он проникает сначала в воду, а затем и в организм человека.

— Если выбираете воду в пластиковой бутылке, обратите внимание на ее запах. Хороший, качественный и безопасный пластик не пахнет ничем. Если чувствуется запах пластика, покупать эту воду не стоит, — советует директор НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина Юрий Рахманин.

Андрей Мосов добавляет:

— Выбирайте воду, изготовленную недавно. Чем дольше хранилась вода, тем больше вредных веществ из пластика в нее успело попасть.

Еще один материал для бутылок — поликарбонат. Это идеальная тара для больших 18–19-литровых емкостей. Они легче стекла и при этом гораздо прочнее. Однако если бутыль новая, в воду может попасть вредное вещество — бисфенол А.

— Поэтому если бутыль воды для кулера, которую вам привезли домой или в офис, выглядит явно бывшей в употреблении, это скорее плюс, чем минус, — пояснил Юрий Рахманин. — Значит, бутыль много раз мыли, и вредные вещества из поликарбоната в воду уже вышли.

Важный нюанс: в бутыли из поликарбоната нельзя наливать горячую воду и вообще что бы то ни было, кроме воды. В этом случае поликарбонат становится активен и выделяет в содержимое бутыли вредные для здоровья вещества.

Самая безопасная для воды тара — стекло. Оно не вступает в реакцию с водой, и в воду не попадают вредные вещества, даже если бутылка нагревается. Недостатки стекла очевидны — оно довольно тяжелое и хрупкое.

— Тем не менее для хранения воды — например, очищенной бытовыми фильтрами — я бы советовала использовать графин, — пояснила врач высшей категории Лариса Алексеева. — Графин эстетично выглядит, его легко мыть, но, главное, он сделан из стекла — наиболее безопасного в плане гигиены материала. В графин я бы рекомендовала переливать и воду из пластиковых бутылок.

СПРАВКА

Если пластиковая бутылка имеет «химический» запах, это значит, что изготовитель использовал низкокачественное сырье или нарушил технологию производства. В результате в воду из бутылки могли попасть вредные вещества. Среди них, например, ацетальдегид, обладающий резким запахом и канцерогенным действием.