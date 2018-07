Самые известные преступники мира: от Усамы Бен Ладена до Чарльза Мэнсона

Народная слава приходит не только к заслуженным артистам, великим труженникам и отважным героям. Ее также получают известные преступники, которые своей противоправной деятельностью на долгое время входят в историю.

В этот раз мы составили список из самых популярных преступников мира — от легендарного американского гангстера Аль Капоне до безжалостного маньяка-убийцы Андрея Чикатило

Аль Капоне

Фото: Rex/Fotodom.ru Один из самых главных гангстеров XX века, осуществлявший активную криминальную деятельность во времена Сухого закона и Великой депрессии в США.

С самых ранних лет Альфонсо Габриэль Капоне был непослушным и агрессивным парнем. В шестом классе он напал на свою учительницу прямо во время урока, после чего ушел из школы и вскоре начал заниматься криминальными делами.

Уже к 18 годам Капоне подозревали в двух убийствах и множестве менее тяжких преступлений, что вынудило его покинуть Нью-Йорк и перебраться в Чикаго. Там и началась его стремительная криминальная карьера в империи влиятельного гангстера тех времен Джонни Торрио.

Многие считают, что Аль Капоне придумал систему «отмывания денег», когда нелегально заработанные финансы от контрабандного алкоголя необходимо было узаконить. Для этого гангстер открыл большую сеть прачечных, куда приходили американцы и отдавали постирать свою одежду.

Долгое время правоохранительные органы Америки никак не могли поймать Аль Капоне, потому что все его преступления было очень тяжело раскрыть. Так и появилось легендарное дело о неуплате подоходного налога. Он получил 11 лет тюрьмы в 30-х годах, но отсидел из них лишь семь. После выхода Капоне был уже смертельно болен сифилисом, который почти полностью разрушил его организм.

Преступник скончался 25 января 1947 года у себя дома из-за остановки сердца.

Фото: Rex/Fotodom.ru Бен Ладен создал исламскую террористическую организацию «Аль Каида», которая в свое время взяла ответственность за теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, взрывы посольств США в Африке в 1998 году, а также за другие кровавые события. Он является 52 сыном мультимиллионера Мохаммеда Бен Ладена, который умер в 1968 году в результате авиакатастрофы.

Будущий террорист закончил элитную школу, а также учился в университете короля Абдель-Азиза на факультете экономики и менеджмента. Уже в 1979 году Бен Ладен воевал на стороне моджахедов против армии советских войск в Афганистане. Тогда он активно помогал афганскому сопротивлению, поставляя оружие, деньги и новых боевиков.

Спустя некоторое время после того, как война в Афгане закончилась, террорист объявил Америку врагом номер один, а убийство американского народа и его союзников назвал долгом и обязанностью каждого мусульманина.

Впоследствии правительство США объявило Бен Ладена главным врагом США и начало активную охоту за его головой.

О том, что террорист умер начали говорить еще в 2001 году после бомбардировок в Афганистане, однако вскоре эту информацию опровергли. Затем в 2006 году французские СМИ пустили новость о том, что Бен Ладен умер от брюшного тифа, но этот вброс также оказался неправдой. В 2007 году премьер-министр Пакистана заявила, что Бен Ладен был убит, но и это оказалось не так.

По-настоящему устранить террориста удалось 2 мая 2011 года американскому спецназу. Операция называлась «Копье Нептуна» и была санкционирована бывшим президентом США Бараком Обамой

Фото: Rex/Fotodom.ru Чарльз Мэнсон — популярный американский преступник, который в 60-х годах создал секту под названием «Семья», участники которой совершили несколько ужасных преступлений. Самое громкое из которых — убийство беременной жены режиссера Романа Полански , актрисы Шэрон Тейт

У Мэнсона было нелегкое детство. Когда ему было шесть лет, его мать попала в тюрьму за попытку ограбления заправки, а отца мальчик даже и не знал. Он крайне плохо учился в школе, поэтому в 12 лет был определен в исправительное заведение, где подвергся насилию со стороны старших учеников.

В свои двадцать лет Мэнсон успел угнать не одну машину, за что и получил свой первый срок. После трех лет отсидки он вышел на свободу, став сутенером. Затем снова угодил в тюрьму и уже к 32 годам 17 из них он провел в неволе.

Вскоре Мэнсон познакомился с Мэри Браннер, которая стала первым адептом секты «Семья», а впоследствии они начали жить одной общей коммуной вместе с еще 18 женщинами.

Во время расцвета культуры хиппи Мэнсон стал настоящим гуру, и к нему тянулись люди со всего мира. Те, кто вступал в «Семью», получали от него новое имя и становились «братьями» и «сестрами».

Самым знаменитым местом жительства «Семьи» стало ранчо Спэн, где участники коммуны пели песни, занимались вместе любовью, поклонялись дьяволу, принимали наркотики и резали животных. От безобидных утех деятельность «Семьи» начала приобретать более серьезные масштабы.

В 1969 Мэнсон убил наркоторговца Бернарда Кроу, потом в том же году один из членов «Семьи» Бобби Босолей зарезал парня по имени Гари Хинман, который продал ему некачественный мескалин. В августе этого же года члены «Семьи» отправились в дом, где жил музыкант Терри Мэлчер. Мэнсон приказал им убить всех, кто там находится и вернуться обратно. На следующий день в новостях рассказывали о страшном массовом убийстве, жертвами которого стал 18-летний парень, известный стилист, наследница богатых родителей, друг режиссера Романа Полански и его беременная жена — Шэрон Тейт.

В 1971 году Чарльз Мэнсон сел в тюрьму на пожизненное, став знаковым персонажем американской истории. Массовая культура стала вовсю плодить истории, посвященные одухотворенному преступнику, а многие люди начали писать Мэнсону письма, рассказывая о своей нелегкой жизни.

Преступник несколько раз хотел досрочно выйти из тюрьмы, однако ему всегда отказывали. В ноябре 2017 года он умер из-за болезни.

Бонни и Клайд

Фото: Rex/Fotodom.ru Это история про банду из двух американских влюбленных Бонни Паркер и Клайда Бэрроу, которые грабили все на своем пути и частенько промышляли убийствами полицейских в 30-х годах прошлого века.

Клайд Бэрроу был пятым ребенком в семье и не отличался выдающимися способностями. Однако у него хорошо получалось грабить и сидеть в тюрьме. До встречи с Бонни он отсидел уже пять раз, что многовато для молодого парня.

Бонни Паркер до знакомства с Клайдом была отличницей в школе, официанткой в кафе и даже примерной женой. Однако впоследствии резко поменялась и стала заядлой преступницей.

Но Бонни и Клайд были не одни. Вместе с ними грабежом промышляли и их соратники, среди которых был друг Бонни Реймонд Гамильтон, 17-летний парень Уильям Джонс, брат Клайда Айвен Бэрроу и его жена Бланш.

Кстати, Бонни и Клайд увлекались фотографией и часто позировали на фоне машин в лихих позах. Вероятно, что именно эти снимки стали причиной распространения преувеличенных слухов о достижениях влюбленных.

В 1934 году парочка попала в засаду двух луизианских офицеров и четырех техасских рейнджеров. В результате облавы в их Ford V8 было выпущено около 167 пуль, и более 110 из них попали в преступников. Примечательно, что в Бонни их нашли примерно на десяток больше.

Фото: Rex/Fotodom.ru Легендарный американский преступник, грабитель банков и враг общества номер один по классификации ФБР не случайно попал в список самых популярных преступников в истории.

За все время он вынес приличные суммы денег из более чем 20 банков и четырех полицейских отделений. Кроме того, Диллинджеру удалось два раза бежать из тюрьмы.

В том же году, что и Бонни с Клайдом, полиция вышла на след Диллинджера через его подругу-проститутку Анну Сейдж. После того, как бандит вышел из кинотеатра, где наслаждался искусством кинематографа, агенты ФБР приказали мужчине сдаться и направили на него оружие. Диллинджер был тоже не промах и решил выстрелить в одного из агентов, однако три пули быстро поразили известного грабителя, одна из них стала смертельной.

Кстати, по некоторым данным сотрудники ФБР ничего не кричали Диллинджеру и не предупреждали о своих намерениях. Они просто открыли по нему огонь.

О похождениях величайшего грабителя всех времен и народов можно посмотреть фильм с Джонни Деппом в главной роли, который так и называется — «Джонни Д.».

By Colombian National Police via Wikimedia Commons

Главный наркобарон XX века был настолько богат, что в 1987 году первым из преступников вошел в список Forbes «100 международных миллиардеров». Тогда его состояние оценили в три миллиарда долларов. Эскобар был главарем известного Медельинского картеля, главным занятием которого было распространение кокаина. Около 15 тонн белого порошка ежедневного поставлялось в Америку.

У Пабло было так много денег, что примерно два миллиарда в год он терял из-за того, что их сгрызали мыши или разъедала плесень. Ведь некоторые наличные хранились на заброшенных складах и фермах.

Эскобар также известен тем, что сжег около двух миллионов долларов, чтоб согреть свою дочку, когда они вдвоем скрывались в горах от полицейского преследования.

А в 1991 году наркобарон по соглашению с колумбийским правительством построил собственную тюрьму, где находилось футбольное поле и выбранные им охранники. Сотрудники правоохранительных органов не могли приближаться к ней ближе, чем на пять километров.

Эскобар был застрелен в декабре 1993 года, когда в очередной раз скрывался от правосудия.

Чеченский террорист Доку Умаров создал собственное виртуальное государство « Кавказский эмират », которое стало запрещенной в России террористической организацией. Он также был президентом непризнанной Чеченской Республики Ичкерия.

Умаров считается организатором крупных терактов на территории России, в том числе подрыва поезда «Невский экспресс» в 2009 году, взрывы в московском метро в 2010 году, а также взрыв в аэропорту «Домодедово» в 2011-м.

В этом же году американские власти назначили награду в пять миллионов долларов за информацию о его местонахождении.

О гибели террориста сообщалось не раз, и первое из таких сообщений появилось еще в 2000 году. Однако официальное объявление о смерти Умарова было сделано в 2014 году. Тогда глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в сети фотографию трупа террориста.

Андрей Чикатило

Фото: flickr.com by @Scarysideofearth

Андрей Чикатило орудовал на территории Ростовской области с 1978 по 1990 годы, и за это время совершил 53 доказанных убийства. Сам он утверждал, что смертей было больше.

Среди его жертв был 21 мальчик от 7 до 16 лет, 14 девочек от 9 до 17 лет, а также 18 девушек и женщин. Сначала он входил к ним в доверие, например, на автобусных остановках, а потом заводил в лес и убивал. Он отрезал своим жертвам гениталии, языки, выкалывал глаза и творил с ними прочие ужасы. Чикатило казался приличным человеком, и людям тяжело было обнаружить в нем злые намерения.

Последней жертвой Чикатило стала 22-летння проститутка Светлана Коростик. Когда он выходил из леса к нему подошел милиционер и попросил документы, удивившись, что Чикатило был в костюме и галстуке. Тогда сотрудник правопорядка лишь запомнил фамилию мужчины, ведь оснований задерживать его у милиционера не было.

Когда черезе несколько дней нашли труп девушки, правоохранительные органы уже знали к кому стучать в дверь. Чикатило арестовали, а затем и приговорили к смертной казни.

По словам журналиста и писателя Александра Масалова, когда в зале суда произнесли слово «расстрел», присутствующие люди аплодировали.

By The Federal Bureau of Investigation (FBI) via Wikimedia Commons

Семен Могилевич, или просто Сева, известен тем, что его ищут в четырех разных странах и считают одним из самых разыскиваемых преступников Америки. Прежде всего, он занимался крупными экономическими махинациями, связанными с американскими и канадскими компаниями. Про Могилевича говорят, что он даже в свое время продал Усаме Бен Ладену обедненный уран.