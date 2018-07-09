Сотникова: старую книгу жизни закрою на замок, а ключ выброшу

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в Сочи россиянка Аделина Сотникова рассказала о желании произвести изменения в жизни.

«Быть таким, какой ты есть всегда, — легко! А вот поменяться и изменить жизненную позицию возьмется не каждый. Духа не хватает. Лучше же махнуть рукой, чем попробовать быть капельку лучше. А я вот больше не хочу махать рукой, хочу заново быть сильной и не замечать того, что замечаю! А то, что было за этот период моей жизни… я, пожалуй, сотру из memory! И начну писать новую книгу, новую историю жизни, а старую книгу закрою на замок, а ключ выброшу далеко-далеко! Аминь. Какой она будет? Моя история? А я сама не знаю. Жизнь покажет», — написала Сотникова на своей странице в сети «Инстаграм».