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Нелюбовь: администрация Северодвинска демонтирует арт-объекты на Яграх
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Нелюбовь: администрация Северодвинска демонтирует арт-объекты на Яграх 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Северодвинске демонтируют установленные ко Дню семьи, любви и верности арт-объекты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.
«Мне поступило за эти выходные порядка 20 писем плюс я посмотрел наши социальные сети там порядка 500 уже комментариев и обращений по поводу установки на Яграх так называемых арт-объектов, — говорит исполняющий обязанности главы Северодвинска Юрий Козлов. — Данные объекты не согласовывались вообще ни с кем. Один из них на мой взгляд, где эти сердечки, представляет опасность. Что касается этой арки: это просто убожество вообще какое-то».
Два арт-объекта на Яграх на Набережной им. Зрячева были установлены по инициативе депутата Владимира Сухарева.
Мнения жителей города по поводу этих новшеств разделились. Вот некоторые комментарии.
Татьяна Гуреева: Кто-то то пишет жалобы, а кто-то с удовольствием фотографируется… Раз опасно — укрепите их и все  Маргарита Волкова: Лишь бы пофоткаться на фоне всякой ерунды… Такая красота на Яграх — море, сосны, шиповник цветущий. Мемориал, памятник Зрячеву, пушки настоящие. Зачем вам это убожество? Надо делать красиво и профессионально и не портить красоту города безвкусицей.
Александр Иванов: То есть парни сами проявили инициативу, завезли плитку, возились с железом, красили, старались для людей. И на тебе унылым *** не понравилось, требуют убрать. Вы бы с такой же энергией и скоростью требовали ямы на дорогах убрать. На Октябрьской вторую неделю *** стоит ограждение на пол полосы у колодца, что-то ни один Козлов не возмущается и не требует яму заделать.
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