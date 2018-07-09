Нелюбовь: администрация Северодвинска демонтирует арт-объекты на Яграх

В Северодвинске демонтируют установленные ко Дню семьи, любви и верности арт-объекты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.

«Мне поступило за эти выходные порядка 20 писем плюс я посмотрел наши социальные сети там порядка 500 уже комментариев и обращений по поводу установки на Яграх так называемых арт-объектов, — говорит исполняющий обязанности главы Северодвинска Юрий Козлов . — Данные объекты не согласовывались вообще ни с кем. Один из них на мой взгляд, где эти сердечки, представляет опасность. Что касается этой арки: это просто убожество вообще какое-то».

Два арт-объекта на Яграх на Набережной им. Зрячева были установлены по инициативе депутата Владимира Сухарева.

Мнения жителей города по поводу этих новшеств разделились. Вот некоторые комментарии.

Татьяна Гуреева: Кто-то то пишет жалобы, а кто-то с удовольствием фотографируется… Раз опасно — укрепите их и все Маргарита Волкова : Лишь бы пофоткаться на фоне всякой ерунды… Такая красота на Яграх — море, сосны, шиповник цветущий. Мемориал, памятник Зрячеву, пушки настоящие. Зачем вам это убожество? Надо делать красиво и профессионально и не портить красоту города безвкусицей.