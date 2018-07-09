Зачем на самом деле человеку нужны ладонные мышцы

Как правило, мы уверены, что хорошо знаем собственное тело с ног до головы. А если чего-то не знаем, то необходимую информацию можем получить из книг по анатомии человека. Но есть органы, которые даже в медицинских справочниках упоминаются достаточно редко.

Слезные точки

Если вы оттянете верхнее или нижнее веко глаза, то во внутреннем его углу увидите крошечное отверстие. Получается, что таких отверстий по два на каждый глаз, а всего их четыре. Предназначены они для оттока слез. Именно поэтому их называют слезными точками.

Якобсонов орган

Благодаря ему животные способны ощущать феромоны, испускаемые их сородичами. Есть ли этот орган у людей — вопрос спорный. Ученые считают, что у человеческих эмбрионов он имеется, но по мере развития атрофируется, оставляя после себя ямку на одной стороне (или на обеих) носового прохода. Однако сенсорные нейроны в ней отсутствуют. Поэтому феромоны мы можем улавливать лишь с помощью обоняния.

Ушные мышцы

Некоторые люди — их не более 10-20% от всего человечества — умеют шевелить ушами, и делают они это благодаря ушным мышцам, связанным с внешним ухом. Их у человека три, но, по большому счету, они ему не нужны.

Ладонные мышцы

Такие мышцы есть только у 86% всех людей на земном шаре. Они проходят от локтя до ладони. Чтобы проверить, являетесь ли вы обладателем ладонной мышцы, коснитесь большого пальца на руке мизинцем, а затем напрягите мышцы запястья. Считается, что ладонные мышцы делают запястье более гибким. Но у современного человека нет необходимости в этом органе. Возможно, он требовался в далеком прошлом нашим предкам — приматам, для удобства лазанья по деревьям.

Мышцы «гусиной кожи»

«Гусиная кожа» обычно появляется, когда нам холодно или мы чего-то боимся. Происходит это благодаря сжатию крохотных мышц, расположенных на теле вокруг волосяных фолликулов. Наверное, вы замечали, что у животных шерсть иногда встает дыбом. Наши далекие предки были довольно волосаты, но у современного человека шерсти нет, поэтому в «экстремальных» ситуациях его кожа просто покрывается пупырышками.

Брыжейка

Этот орган официально появился в медицине лишь в ноябре 2016 года. Речь идет о двойной складке брюшной полости, соединяющей кишечник с брюшным отделом. Ранее считалось, что эту функцию выполняют сразу несколько органов. Впрочем, настоящее назначение брыжейки специалистам пока еще не вполне ясно.

Хвост

О том, что у человека имеется такая часть тела, как копчик, всем, конечно, хорошо известно. Это — атавизм, остатки хвоста, которым когда-то обладали предки человека. Но дело в том, что хвосты имеются и у людей. Ими обладают человеческие эмбрионы в первые 10 недель внутриутробного развития. А иногда дети появляются на свет с небольшой выпуклостью в районе копчика. В старину людей с «хвостиком» принимали за отродье дьявола, боялись их как колдунов и ведьм. В наше время лишний орган легко удалить хирургическим путем.