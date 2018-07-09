Шестилетний мальчик выиграл билеты на финал чемпионата мира

Шестилетний шотландец Алекс выиграл билеты на финальный матч чемпионата мира-2018. Мать Алекса из Польши и он вместе с семьей приехал на ЧМ-2018 поболеть за польскую команду. Алекс был сильно расстроен поражением Польши от Колумбии (0:1). Однако, утешить юного фаната взялись колумбийские фанаты. После этого Алекс стал поддерживать и команду соперников, надев шапку с символикой Колумбии.

Дружба с болельщиками команды-соперницы помогла Алексу поучаствовать в конкурсе #RivalHug от ФИФА и одержать в нем победу. В награду Алексу достались билеты на финальный матч ЧМ.

Польша выбыла с ЧМ после группового этапа. Финал пройдет 15 июля в Москве.